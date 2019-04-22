Влада Шрі-Ланки: за вибухами стоїть місцеве угруповання і міжнародна мережа

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Понеділок, 22 квітня 2019, 15:16

Влада Шрі-Ланки вважає, що відповідальність за вибухи, в яких загинули 290 осіб, несе воєнізоване угрупування National Thoof Gammath.

Про це заявила міністр охорони здоров'я країни Раджіта Сенаратне, передає телеканал Al Arabiya.

При цьому, за версією влади, допомогу місцевій терористичній організації надавала міжнародна мережа.

Крім того, президент Шрі-Ланки Майтріпала Сірісена вирішив ввести надзвичайний стан по всій країні з опівночі понеділка.

Також судово-медична експертиза встановила, що напади на церкви і готелі здійснили сім терористів-самогубців.

Нагадаємо:

  • У неділю на Шрі-Ланці сталася серія вибухів у церквах та готелях, в результаті якої загинули близько 160 осіб. Шість вибухів пролунали вранці, ще два сталися за кілька годин.
  • Громадян України серед постраждалих немає.
  • Водночас, у результаті серії вибухів на Шрі-Ланці загинули громадяни Великої Британії, Нідерландів, Португалії та США.
  • Пізніше кількість загиблих зросла до 290 осіб, більше 500 – отримали поранення.
  • У понеділок в місті Коломбо прогримів новий вибух.

Українська правда

Теми: Шрі-Ланка вибух
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