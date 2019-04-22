Влада Шрі-Ланки: за вибухами стоїть місцеве угруповання і міжнародна мережа

Влада Шрі-Ланки вважає, що відповідальність за вибухи, в яких загинули 290 осіб, несе воєнізоване угрупування National Thoof Gammath.

Про це заявила міністр охорони здоров'я країни Раджіта Сенаратне, передає телеканал Al Arabiya.

При цьому, за версією влади, допомогу місцевій терористичній організації надавала міжнародна мережа.

Крім того, президент Шрі-Ланки Майтріпала Сірісена вирішив ввести надзвичайний стан по всій країні з опівночі понеділка.

Також судово-медична експертиза встановила, що напади на церкви і готелі здійснили сім терористів-самогубців.

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