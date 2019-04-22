Власти Шри-Ланки: за взрывами стоит местная группировка и международная сеть

Власти Шри-Ланки считают, что ответственность за взрывы, в которых погибли 290 человек, несет военизированная группировка National Thoof Gammath.

Об этом заявила министр здравоохранения страны Раджита Сенаратне, передает телеканал Al Arabiya.

При этом, по версии властей, помощь местной террористической организации оказывала международная сеть.

Кроме того, президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена решил ввести чрезвычайное положение по всей стране с полуночи понедельника.

Также судебно-медицинская экспертиза установила, что нападения на церкви и отели осуществили семь террористов-самоубийц.

Напомним: