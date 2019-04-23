Москаль йде у відставку
Голови Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль подав президенту Петру Порошенку заяву про звільнення з посади за власним бажанням.
Про це 23 квітня повідомляється на сайті глави Закарпатської області.
"Прошу припинити моє перебування у відпустці та звільнити мене з посади голови Закарпатської обласної державної адміністрації за власним бажанням", - йдеться в заяві Москаля.
18 років тому Москаля уже призначали главою Закарпатської ОДА. У 2012 році він був народним депутатом. У Раду він пройшов по списках "Батьківщини" під номером 50.
У 2014 році указом президента його призначили головою Луганської ОДА, у 2015 році він став керівником Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.
Від 15 липня 2015 року Москаля призначили на посаду голови Закарпатської ОДА.
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