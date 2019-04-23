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Москаль йде у відставку

Вівторок, 23 квітня 2019, 10:40
Геннадій Москаль

Голова Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль подав президенту Петру Порошенку заяву про звільнення з посади за власним бажанням.

Про це 23 квітня повідомляється на сайті глави Закарпатської області.

"Прошу припинити моє перебування у відпустці та звільнити мене з посади голови Закарпатської обласної державної адміністрації за власним бажанням", - йдеться в заяві Москаля.

 

18 років тому Москаля уже призначали главою Закарпатської ОДА. У 2012 році він був народним депутатом. У Раду він пройшов по списках "Батьківщини" під номером 50.

У 2014 році указом президента його призначили головою Луганської ОДА, у 2015 році він став керівником Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.

Від 15 липня 2015 року Москаля призначили на посаду голови Закарпатської ОДА. 

Нагадаємо: 

  • 22 квітня голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка заявив, що йде у відставку.
  • Ввечері 22 квітня стало відомо, що очільник Миколаєвської обласної державної адміністрації Олексій Савченко також написав заяву про відставку.
  • 21 квітня в Україні відбувся другий тур президентських виборів. Після опрацювання 99,91% протоколів, перше місце і крісло майбутнього президента займає шоумен Володимир Зеленський.
  • Кандидат у президенти і глава держави Петро Порошенко визнав поразку і привітав свого опонента з перемогою на виборах.

Українська правда

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Теми: МоскальЗакарпаття
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