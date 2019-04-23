Москаль уходит в отставку

Председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль подал президенту Петру Порошенко заявление об увольнении с должности по собственному желанию.

Об этом 23 апреля сообщается на сайте главы Закарпатской области.

"Прошу прекратить мое пребывание в отпуске и освободить меня от должности председателя Закарпатской областной государственной администрации по собственному желанию", - говорится в заявлении Москаля.

18 лет назад Москаля уже назначали главой Закарпатской ОГА. В 2012 году он был народным депутатом. В Раду прошел по спискам "Батькивщины" под номером 50.

В 2014 году указом президента был назначен председателем Луганской ОГА, в 2015 году он стал руководителем Луганской областной военно-гражданской администрации.

От 15 июля 2015 года Москаля назначили на должность председателя Закарпатской ОГА.

Напомним: