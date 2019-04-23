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Москаль уходит в отставку

Вторник, 23 апреля 2019, 10:40
Геннадий Москаль

Председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль подал президенту Петру Порошенко заявление об увольнении с должности по собственному желанию.

Об этом 23 апреля сообщается на сайте главы Закарпатской области.

"Прошу прекратить мое пребывание в отпуске и освободить меня от должности председателя Закарпатской областной государственной администрации по собственному желанию", - говорится в заявлении Москаля.

 

18 лет назад Москаля уже назначали главой Закарпатской ОГА. В 2012 году он был народным депутатом. В Раду прошел по спискам "Батькивщины" под номером 50.

В 2014 году указом президента был назначен председателем Луганской ОГА, в 2015 году он стал руководителем Луганской областной военно-гражданской администрации.

От 15 июля 2015 года Москаля назначили на должность председателя Закарпатской ОГА.

Напомним:

  • 22 апреля председатель Львовской областной государственной администрации Олег Синютка заявил, что уходит в отставку.
  • Вечером 22 апреля стало известно, что глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко также написал заявление об отставке.
  • 21 апреля в Украине состоялся второй тур президентских выборов. После обработки 99,91% протоколов первое место и кресло будущего президента занимает шоумен Владимир Зеленский.
  • Кандидат в президенты и глава государства Петр Порошенко признал поражение и поздравил своего оппонента с победой на выборах.

Украинская правда

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Темы: МоскальЗакарпатье
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