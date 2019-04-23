Судді, які приймали рішення по "Привату", вимагають імпічмент Порошенка

Колегія суддів, яка задовольнила позов олігарха Ігоря Коломойського і скасувала рішення про націоналізацію "Приватбанку", поскаржилася на тиск глави держави до Вищої ради правосуддя, Генпрокуратури та Державного бюро розслідувань.

Про це 23 квітня повідомляє прес-служба суду.

Йдеться про суддів Окружного адміністративного суду Києва Ігора Качура, Володимира Келеберду та Віталія Амельохіна.

Зокрема, судді звернулись до голови ВРП із заявами про втручання у їхню діяльність, а також до очільників ГПУ та ДБР із заявами про вчинення кримінального правопорушення.

"Судді просять розпочати досудове розслідування щодо глави держави, міністра юстиції та голови НБУ, шляхом внесення відповідних відомостей до ЄРДР, за наслідками якого винних осіб буде притягнуто до кримінальної відповідальності", - йдеться в повідомленні.

У своїх заявах до ВРП вони просять вжити заходів, щоб забезпечити захист "від свавільних та протиправних дій керівництва держави".

До ДБР вони звернулися із заявою "про вчинення злочину президентом Петром Порошенком, міністром юстиції Павлом Петренком та головою Національного банку Яківом Смолієм, а також поставлення перед парламентом питання про ініціювання процедури імпічменту нинішнього президента".

Судді просять ВРП звернутися до ВККСУ щодо неприпустимості проведення оцінювання суддів Окружного адмінсуду через наявний конфлікт інтересів "у зв’язку з прямою вказівкою Порошенка перезавантажити даний суд".

Колегія вважає, що керівництво держави, коментуючи рішення суду щодо "Приватбанку", зробило заяви, що є "прямою погрозою судовій системі, посяганням на її незалежність та неупередженість".

Зазначається, що такі дії президента, глави НБУ та міністра юстиції були вчинені з метою здійснення тиску на склад суду і мають ознаки вчинення злочину за ч. 2 статті 376 ККУ.

Йдеться про "втручання в будь-якій формі в діяльність судді з метою перешкодити виконанню ним службових обов'язків або добитися винесення неправосудного рішення, вчинене особою з використанням свого службового становища".

Також судді переконані, що у діях представників влади наявний склад злочину з ч. 1 ст. 109 ККУ, тому що їх дії були нібито "спрямовані на узурпацію судової гілки влади, встановлення над нею тотального контролю з метою підкорення власній волі".

Колегія зазначає, що заяви топ-чиновників були спрямовані на звернення і до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України без належних правових підстав, оскільки законодавчо їм не надано таких повноважень.

"Судді вважають наявними в цих діях складу злочину за ч. 2 ст. 344 ККУ, зокрема незаконний вплив у будь-якій формі на голову чи члена ВККС з метою перешкодити виконанню ними службових обов'язків або добитися прийняття незаконних рішень, вчинене особою з використанням свого службового становища", - додали у суді.

На їхню думку, коментуючи рішення по "Приватбанку", представники влади мають уникати критики, яка може підірвати незалежність судової влади.

"Їм також слід уникати дій, які можуть поставити під сумнів їхнє бажання виконувати рішення суддів, за винятком випадків, коли вони мають намір подати апеляцію", - зазначили судді окружного адмінсуду.

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