Судьи, принимавшие решение по "Привату", требуют импичмента Порошенко

Коллегия судей, которая удовлетворила иск олигарха Игоря Коломойского и отменила решение о национализации "Приватбанка", пожаловалась на давление главы государства в Высший совет правосудия, Генпрокуратуру и Государственное бюро расследований.

Об этом 23 апреля сообщает пресс-служба суда.

Речь идет о судьях Окружного административного суда Киева Игоре Качуре, Владимире Келеберде и Виталии Амельохине.

В частности, судьи обратились к председателю ВСП с заявлениями о вмешательстве в их деятельность, а также к руководству ГПУ и ГБР с заявлениями о совершении уголовного преступления.

"Судьи просят начать досудебное расследование в отношении главы государства, министра юстиции и председателя НБУ, путем внесения соответствующих сведений в ЕРДР, по результатам которого виновные лица будут привлечены к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.

В своих заявлениях в ВСП они просят принять меры, чтобы обеспечить защиту "от произвольных и противоправных действий руководства государства".

К ГБР они обратились с заявлением "о совершении преступления президентом Петром Порошенко, министром юстиции Павлом Петренко и главой Национального банка Яковом Смолием, а также постановке перед парламентом вопроса об инициировании процедуры импичмента нынешнего президента".

Судьи просят ВСП обратиться к ВККСУ о недопустимости проведения оценки судей Окружного админсуда из-за конфликта интересов "в связи с прямым указанием Порошенко перезагрузить данный суд".

Коллегия считает, что руководство государства, комментируя решение суда по "Приватбанку", сделало заявления, которые являются "прямой угрозой судебной системе, посягательством на ее независимость и беспристрастность".

Отмечается, что такие действия президента, главы НБУ и министра юстиции были совершены с целью оказания давления на состав суда и имели признаки совершения преступления по ч. 2 статьи 376 УК.

Речь идет о "вмешательстве в любой форме в деятельность судьи с целью помешать выполнению им служебных обязанностей или добиться вынесения неправосудного решения, совершенное человеком с использованием своего служебного положения".

Также судьи убеждены, что в действиях представителей власти имеется состав преступления ч. 1 ст. 109 УК, так как их действия были якобы "направлены на узурпацию судебной ветви власти, установление над ней тотального контроля с целью подчинения своей воле".

Коллегия отмечает, что заявления топ-чиновников были направлены на обращение и к Высшей квалификационной комиссии судей Украины без надлежащих правовых оснований, поскольку законодательно им не предоставлено таких полномочий.

"Судьи считают, что в этих действиях есть состав преступления по ч. 2 ст. 344 УК, в частности незаконное влияние в любой форме на голову или члена ВККС с целью помешать выполнению ими служебных обязанностей или добиться принятия незаконных решений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения", - добавили в суде.

По их мнению, комментируя решение по "Приватбанку", представители власти должны избегать критики, которая может подорвать независимость судебной власти.

"Им также следует избегать действий, которые могут поставить под сомнение их желание выполнять решение судей, за исключением случаев, когда они намерены подать апелляцию", - отметили судьи окружного админсуда.

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Напомним: