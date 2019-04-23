В Зе!команде рассказали про "4 черпачка", которыми Порошенко поливает Зеленского

У Зеленского заявляют, что Петро Порошенко обвиняет Владимира Зеленского в четырех скандальных решениях, которые его же команда и принимала.

Об этом написал спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков в Facebook.

"Уходя, уходи. Все как обычно в украинской политике. Президент после оглашения экзит-поллов протягивает одну руку, говоря, что признаёт победу Зеленского (а как не признать, разрыв в 3 раза), а другой – продолжает набирать в черпачок коричневую жижу и выливать её за шиворот Владимиру Александровичу", - написал Разумков.

По его словам, "это уникальный случай, когда у власти виноваты не "папередники", а "наступники", которые еще даже не приступили к выполнению своих обязанностей".

"Первый черпачок. Решение суда по ПриватБанку. На протяжении нескольких лет команда президента пиарилась на том, что почти осуществила реформу судебной системы. Так вот, теперь этот "реформированный" президентом суд, принимает решение о том, что национализация банка была незаконной", - написал спикер штаба Зеленского. По его мнению, принятие такого решения говорит о том, что либо кто-то из "кураторов АП по судам" договорился с Коломойским, либо так подложили свинью новому президенту, либо систему не смогли до конца реформировать, либо национализация была осуществлена с нарушениями процедур.

"Второй черпачок. Посыл от Порошенко о том, что надо защищать европейский выбор Украины от реваншистов. Не надо… Так как именно "фантастична команда президента" пыталась сделать спарринг-партнеров на выборах из отдельных их представителей, и именно Зеленский эту конструкцию поломал", - написал Разумков.

Он добавил, что нужно защищать людей от коррупции, от схем, от кумовства, от мародёрства в армии.

"А вот с вектором развития страны все понятно – это путь в Европу, и тут Украина сделала своё окончательное решение", - заявил представитель Зе!команды.

По его словам, третий черпачок – это решения КС или "предсказания" Порошенко решений КС.

"Пётр Алексеевич прогнозирует, что суд отменит электронное декларирование и это приведет к потере безвиза… Вопрос, а кто делегировал в Конституционный суд этих судей? Не пока еще легитимный гарант Конституции? Не Рада, на которую до последнего времени у Порошенко было полное влияние? 6 судей квота президента, 6 – Рады и это пока их ответственность, а не новой власти", - написал Разумков.

Он также назвал "настоящим реваншизмом от команды Порошенко" отмену статьи о незаконном обогащении.

"Четвертый черпачок. Про извинения. Тут Петр Алексеевич прав… Ждем. За Гладковских, за борды с Путиным, за оскорбления 73% избирателей страны, за отмену статьи о незаконном обогащении и за многое другое… Но ждать, видимо, нам долго", - написал представитель Зеленского.

Он прогнозирует, что будут и "новые черпачки".

"Знаем, что будут… Но не боимся. Это не легкий путь, который нам с вами придётся пройти. И у нас это получится, какие б палки нам в колеса не вставляли", - подытожил Разумков.

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Напомним: