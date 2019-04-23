Росія кардинально змінила тон спілкування – МЗС
Під час переговорів щодо звільнення полонених українських моряків російська сторона раптово пом'якшила тон спілкування з Україною.
Про це повідомила у Facebook заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль.
За словами чиновниці, таке цікаве спостереження вона зробила після обміну думками з РФ щодо звільнення українських моряків і військових кораблів, що відбувся у вівторок, 23 квітня.
"Вразила кардинальна зміна тону розмови – перехід від хамства та брутальної зневаги до цивілізованої мови, притаманної дипломатії", - дивується вона.
Дипломат не знає, з чим це пов'язано. "Невідомо, чи це зміна російської тактики, чи просте бажання затягнути процес консультацій. У будь-якому разі це не вплинуло на позиції сторін щодо наших моряків і кораблів", - зазначила Зеркаль.
Вона повідомила, що переговори підтвердили існування між сторонами правового спору щодо застосування міжнародного морського права.
"Цей факт є наріжним елементом для судового розгляду цього спору", - каже заступниця голови МЗС.
У дипломатичному відомстві розраховують, що вже сьогодні-завтра буде остаточно оголошено дату слухань в Міжнародному трибуналі з морського права (попередньо 6-7 травня).
"Чи зможе Росія і далі тримати цивілізований тон розмови і довести це "конкретними справами", буде видно з документів, які ми отримаємо від РФ в рамках підготовки до слухань в Гамбурзі", - підсумувала Зеркаль.
Читайте також:
Війна у Керченській протоці: таран, штурмовики та захоплення українських кораблів
Полонені моряки: де вони зараз, що на них чекає і як Україна буде їх звільняти
Нагадаємо:
- 25 листопада 2018 року у Керченській протоці російські військові обстріляли і захопили українські катери "Бердянськ" та "Нікополь", а також буксир "Яни Капу" з екіпажами, які прямували з Одеси до Маріуполя. Троє українських моряків під час атаки росіян зазнали поранень.
- "Суди" у Криму заарештували 24 українських військових, їх було перевезено до російського СІЗО "Лефортово".
- Полоненим українцям пред'явили звинувачення за ч.3 ст.322 КК Росії (незаконне перетинання кордону), їм загрожує до 6 років позбавлення волі.