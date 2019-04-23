Росія кардинально змінила тон спілкування – МЗС

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Вівторок, 23 квітня 2019, 18:47

Під час переговорів щодо звільнення полонених українських моряків російська сторона раптово пом'якшила тон спілкування з Україною.

Про це повідомила у Facebook заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль.

За словами чиновниці, таке цікаве спостереження вона зробила після обміну думками з РФ щодо звільнення українських моряків і військових кораблів, що відбувся у вівторок, 23 квітня.

"Вразила кардинальна зміна тону розмови – перехід від хамства та брутальної зневаги до цивілізованої мови, притаманної дипломатії", - дивується вона.

Дипломат не знає, з чим це пов'язано. "Невідомо, чи це зміна російської тактики, чи просте бажання затягнути процес консультацій. У будь-якому разі це не вплинуло на позиції сторін щодо наших моряків і кораблів", - зазначила Зеркаль.

Вона повідомила, що переговори підтвердили існування між сторонами правового спору щодо застосування міжнародного морського права.

"Цей факт є наріжним елементом для судового розгляду цього спору", - каже заступниця голови МЗС.

У дипломатичному відомстві розраховують, що вже сьогодні-завтра буде остаточно оголошено дату слухань в Міжнародному трибуналі з морського права (попередньо 6-7 травня).

"Чи зможе Росія і далі тримати цивілізований тон розмови і довести це "конкретними справами", буде видно з документів, які ми отримаємо від РФ в рамках підготовки до слухань в Гамбурзі", - підсумувала Зеркаль.

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Нагадаємо:

  • 25 листопада 2018 року у Керченській протоці російські військові обстріляли і захопили українські катери "Бердянськ" та "Нікополь", а також буксир "Яни Капу" з екіпажами, які прямували з Одеси до Маріуполя. Троє українських моряків під час атаки росіян зазнали поранень
  • "Суди" у Криму заарештували 24 українських військових, їх було перевезено до російського СІЗО "Лефортово".
  • Полоненим українцям пред'явили звинувачення за ч.3 ст.322 КК Росії (незаконне перетинання кордону), їм загрожує до 6 років позбавлення волі.

Українська правда

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Теми: Росія Україна МЗС моряки
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