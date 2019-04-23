Россия кардинально изменила тон общения – МИД

Во время переговоров по освобождению пленных украинских моряков российская сторона внезапно смягчила тон общения с Украиной.

Об этом сообщила в Facebook заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль.

По словам чиновницы, такое интересное наблюдение она сделала после обмена мнениями с РФ относительно освобождения украинских моряков и военных кораблей, который состоялся во вторник, 23 апреля.

"Поразило кардинальное изменение тона разговора - переход от хамства и грубого пренебрежения к цивилизованному языку, присущему дипломатии", - удивляется она.

Дипломат не знает, с чем это связано. "Неизвестно, это изменение российской тактики или просто желание затянуть процесс консультаций. В любом случае это не повлияло на позиции сторон относительно наших моряков и кораблей", - отметила Зеркаль.

Она сообщила, что переговоры подтвердили существование между сторонами правового спора о применении международного морского права.

"Этот факт является краеугольным элементом для судебного рассмотрения этого спора", - говорит заместитель главы МИД.

В дипломатическом ведомстве рассчитывают, что уже сегодня-завтра будет окончательно объявлена ​​дата слушаний в Международном трибунале по морскому праву (предварительно 6-7 мая).

"Сможет ли Россия и в дальнейшем сохранять цивилизованный тон общения и доказать это "конкретными делами", будет видно из документов, которые мы получим от РФ в рамках подготовки к слушаниям в Гамбурге", - подытожила Зеркаль.

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