Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия кардинально изменила тон общения – МИД

Вторник, 23 апреля 2019, 18:47
Россия кардинально изменила тон общения – МИД

Во время переговоров по освобождению пленных украинских моряков российская сторона внезапно смягчила тон общения с Украиной.

Об этом сообщила в Facebook заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль.

По словам чиновницы, такое интересное наблюдение она сделала после обмена мнениями с РФ относительно освобождения украинских моряков и военных кораблей, который состоялся во вторник, 23 апреля.

"Поразило кардинальное изменение тона разговора - переход от хамства и грубого пренебрежения к цивилизованному языку, присущему дипломатии", - удивляется она.

Дипломат не знает, с чем это связано. "Неизвестно, это изменение российской тактики или просто желание затянуть процесс консультаций. В любом случае это не повлияло на позиции сторон относительно наших моряков и кораблей", - отметила Зеркаль.

Она сообщила, что переговоры подтвердили существование между сторонами правового спора о применении международного морского права.

"Этот факт является краеугольным элементом для судебного рассмотрения этого спора", - говорит заместитель главы МИД.

В дипломатическом ведомстве рассчитывают, что уже сегодня-завтра будет окончательно объявлена ​​дата слушаний в Международном трибунале по морскому праву (предварительно 6-7 мая).

"Сможет ли Россия и в дальнейшем сохранять цивилизованный тон общения и доказать это "конкретными делами", будет видно из документов, которые мы получим от РФ в рамках подготовки к слушаниям в Гамбурге", - подытожила Зеркаль.

Читайте также:

Война в Керченском проливе: таран, штурмовики и захват украинских кораблей

Пленные моряки: где они сейчас, что их ждет и как Украина будет их освобождать

Напомним:

  • 17 апреля Лефортовский районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей 24 украинским военнопленным морякам до 24 и 26 июля.
  • 25 ноября 2018 года в Керченском проливе российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. Трое украинских моряков во время атаки россиян получили ранения.
  • "Суды" в Крыму арестовали 24 украинских военных, они были перевезены в российское СИЗО "Лефортово". 
  • Пленным украинцам предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозит до 6 лет лишения свободы.

Украинская правда
Темы: РосcияУкраинаМИДморяки
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Все новости...
Росcия
"Панцирь" на крыше Минобороны РФ не смог сбить дрон утром – СМИ
Посол США об атаках на порты: Россия обострила войну против украинцев
Российским каналам запретили рассказывать об атаке дронов по Москве
Последние новости
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
21:33
ОбновленоВторой раз за вечер россияне запустили "Шахеды" с юга
21:32
В Риге обыскали Дом Москвы за возможное нарушение санкций ЕС
21:17
Правительство продлило отмену НДС и пошлины на ввоз беспилотников до 2025 года
21:13
Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов
Все новости...
Реклама: