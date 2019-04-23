Россия кардинально изменила тон общения – МИД

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Вторник, 23 апреля 2019, 18:47

Во время переговоров по освобождению пленных украинских моряков российская сторона внезапно смягчила тон общения с Украиной.

Об этом сообщила в Facebook заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль.

По словам чиновницы, такое интересное наблюдение она сделала после обмена мнениями с РФ относительно освобождения украинских моряков и военных кораблей, который состоялся во вторник, 23 апреля.

"Поразило кардинальное изменение тона разговора - переход от хамства и грубого пренебрежения к цивилизованному языку, присущему дипломатии", - удивляется она.

Дипломат не знает, с чем это связано. "Неизвестно, это изменение российской тактики или просто желание затянуть процесс консультаций. В любом случае это не повлияло на позиции сторон относительно наших моряков и кораблей", - отметила Зеркаль.

Она сообщила, что переговоры подтвердили существование между сторонами правового спора о применении международного морского права.

"Этот факт является краеугольным элементом для судебного рассмотрения этого спора", - говорит заместитель главы МИД.

В дипломатическом ведомстве рассчитывают, что уже сегодня-завтра будет окончательно объявлена ​​дата слушаний в Международном трибунале по морскому праву (предварительно 6-7 мая).

"Сможет ли Россия и в дальнейшем сохранять цивилизованный тон общения и доказать это "конкретными делами", будет видно из документов, которые мы получим от РФ в рамках подготовки к слушаниям в Гамбурге", - подытожила Зеркаль.

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Напомним:

  • 17 апреля Лефортовский районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей 24 украинским военнопленным морякам до 24 и 26 июля.
  • 25 ноября 2018 года в Керченском проливе российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. Трое украинских моряков во время атаки россиян получили ранения.
  • "Суды" в Крыму арестовали 24 украинских военных, они были перевезены в российское СИЗО "Лефортово". 
  • Пленным украинцам предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозит до 6 лет лишения свободы.

Украинская правда

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Темы: Росcия Украина МИД моряки
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