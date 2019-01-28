Отец Гандзюк назвал Батькивщину и БПП "партиями убийц"
Отец херсонской активистки Виктор Гандзюк заявил, что организатор убийства его дочери Екатерины Гандзюк сотрудничал с партийцем "Батькивщины" Владиславом Мангером и партийцем Блока Петра Порошенко Андреем Гордеевым.
Об этом он заявил 28 января на заседании Временной следственной комиссии по расследованию убийства Екатерины Гандзюк и нападений на других активистов.
По словам Гандзюка, заказчиков убийства его дочери знает генпрокурор Юрий Луценко, СБУ. Также он убежден, что заказчиков изначально знали в МВД.
"Сейчас официально объявлен в розыск, подозреваемый в организации убийства криминальный авторитет Москаль, который пошел на это убийство не просто так, который пошел на это убийство не с улицы. Он пошел на это из здания Херсонской областной государственной администрации, где тесно сотрудничал с конкретными людьми, для которых выполнял конкретные задачи", - сказал Гандзюк на заседании ВСК.
Отец убитой считает, что подозреваемый в организации убийства Левин-Москаленко сотрудничал с головой Херсонского облсовета, партийцем "Батькивщины" Владиславом Мангером, партийцем БПП Андреем Гордеевым, заместителем Гордеева - Евгением Рищуком.
По мнению Гандзюка, "эти люди должны исчезнуть с политической горизонта".
"Они скомпрометированы навсегда", - утверждает он.
Мужчина отметил, что для него нет разницы между заказчиками убийства и теми, кто их покрывал.
"Для меня теперь партия Батькивщина - это партия убийц моей дочери. Для меня теперь Блок Петра Порошенко - это партия убийц моей дочери", - заявил он.
Гандзюк заверил, что надеется на наказание заказчиков, организаторов и исполнителей убийства.
"Верю, что и Петр Порошенко и Юлия Тимошенко не готовы идти на выборы в крови. Верю, что они услышат боль отца, который потерял дочь, и как можно быстрее избавятся от любых связей с циничным убийством моей Кати", - резюмировал отец убитой активистки.
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Напомним:
- 3 декабря генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что заказчики, организаторы и исполнители убийства Екатерины Гандзюк установлены.
- 4 декабря правоохранители объявили подозрение в организации нападения на Гандзюк гражданину по фамилии Левин.
- Нардеп Мустафа Найем позже сообщил, что новый подозреваемый Алексей Левин (настоящая фамилия – Москаленко, 41 год) является помощником депутата Херсонского облсовета Николая Ставицкого, а сейчас находится в Доминикане.
- В январе СБУ объявила в розыск подозреваемого в организации убийства Гандзюк Алексея Левина (Москаленко).
- 31 июля в Херсоне у подъезда мужчина вылил на Катерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами.
- 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла в больнице после многих операций.
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