Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Отец Гандзюк назвал Батькивщину и БПП "партиями убийц"

Понедельник, 28 января 2019, 11:25

Отец херсонской активистки Виктор Гандзюк заявил, что организатор убийства его дочери Екатерины Гандзюк сотрудничал с партийцем "Батькивщины" Владиславом Мангером и партийцем Блока Петра Порошенко Андреем Гордеевым.

Об этом он заявил 28 января на заседании Временной следственной комиссии по расследованию убийства Екатерины Гандзюк и нападений на других активистов.

По словам Гандзюка, заказчиков убийства его дочери знает генпрокурор Юрий Луценко, СБУ. Также он убежден, что заказчиков изначально знали в МВД.

"Сейчас официально объявлен в розыск, подозреваемый в организации убийства криминальный авторитет Москаль, который пошел на это убийство не просто так, который пошел на это убийство не с улицы. Он пошел на это из здания Херсонской областной государственной администрации, где тесно сотрудничал с конкретными людьми, для которых выполнял конкретные задачи", - сказал Гандзюк на заседании ВСК.

Отец убитой считает, что подозреваемый в организации убийства Левин-Москаленко сотрудничал с головой Херсонского облсовета, партийцем "Батькивщины" Владиславом Мангером, партийцем БПП Андреем Гордеевым, заместителем Гордеева - Евгением Рищуком.

По мнению Гандзюка, "эти люди должны исчезнуть с политической горизонта".

Виктор и Екатерина Гандзюки
Виктор и Екатерина Гандзюки

"Они скомпрометированы навсегда", - утверждает он.

Мужчина отметил, что для него нет разницы между заказчиками убийства и теми, кто их покрывал.

"Для меня теперь партия Батькивщина - это партия убийц моей дочери. Для меня теперь Блок Петра Порошенко - это партия убийц моей дочери", - заявил он.

Гандзюк заверил, что надеется на наказание заказчиков, организаторов и исполнителей убийства.

"Верю, что и Петр Порошенко и Юлия Тимошенко не готовы идти на выборы в крови. Верю, что они услышат боль отца, который потерял дочь, и как можно быстрее избавятся от любых связей с циничным убийством моей Кати", - резюмировал отец убитой активистки.

Читайте также: Новые фамилии в деле Гандзюк, и кто на самом деле открыл тайну следствия

Напомним: 

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: нападение на ГандзюкубийствоактивистыБатькивщинаБПП
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

Все новости...
нападение на Гандзюк
Дело Кати Гандзюк. Феномен гражданского общества
Суд вынес приговор организаторам убийства Гандзюк: Мангер и Левин получили по 10 лет
Суд огласит приговор по делу Гандзюк после 20 июня
Последние новости
16:23
Херсонщина: россияне ударили с беспилотника, ранили мужчину
16:21
Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения
16:19
Украина вернула тела еще 66 защитников
15:56
В Одессе жена "мобилизовала" своего мужа, чтобы запугать при разводе – ТЦК
15:51
Россия заявила об атаке беспилотников в нескольких областях, в том числе Московской
15:47
Новая карта мира с "зелеными" сверхдержавами": о чем говорят глобальные тренды
15:45
В Украине не будет дополнительных выходных в Рождественские и Новогодние праздники 2023
15:32
Данилов о ликвидации трех российских Су-34: Охотились давно
15:19
В Украине запустят Единую государственную платформу об усыновлении – Минсоцполитики
15:17
Известно о по меньшей мере 3800 гражданских, которых пытали оккупанты – Костин
Все новости...
Реклама: