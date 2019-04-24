Президент Шрі-Ланки звільнить керівників усіх спецслужб після серії вибухів

Президент Шрі-Ланки Маїтріпала Сірісена вирішив звільнити керівників усіх спецслужб країни через те, що вони не змогли попередити низку терактів, які забрали життя понад 300 людей.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що силовики Шрі-Ланки не змогли запобігти жодному з вибухів, незважаючи на те, що "мали попередню інформацію про атаку".

"Співробітники служби безпеки, які отримали звіт від розвідки іноземної держави, не поділилися цим зі мною. Були б вжиті відповідні заходи. Тепер я вирішив вжити жорстких заходів щодо цих чиновників", - підкреслив президент країни.

"Я повністю перебудую поліцію і сили безпеки в найближчі тижні. Я очікую зміни керівників оборонних установ протягом наступних 24 годин", - додав він.

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