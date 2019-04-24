Президент Шрі-Ланки звільнить керівників усіх спецслужб після серії вибухів
Президент Шрі-Ланки Маїтріпала Сірісена вирішив звільнити керівників усіх спецслужб країни через те, що вони не змогли попередити низку терактів, які забрали життя понад 300 людей.
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що силовики Шрі-Ланки не змогли запобігти жодному з вибухів, незважаючи на те, що "мали попередню інформацію про атаку".
"Співробітники служби безпеки, які отримали звіт від розвідки іноземної держави, не поділилися цим зі мною. Були б вжиті відповідні заходи. Тепер я вирішив вжити жорстких заходів щодо цих чиновників", - підкреслив президент країни.
"Я повністю перебудую поліцію і сили безпеки в найближчі тижні. Я очікую зміни керівників оборонних установ протягом наступних 24 годин", - додав він.
Нагадаємо:
- Міністр засобів масової інформації Шрі-Ланки Руван Віджевардене заявив, що вибухи в столиці країни Коломбо і на окраїнах можуть бути помстою місцевих екстремістів за теракт в мечеті Нової Зеландії 15 березня.
- За його словами, в результаті серії вибухів на Шрі-Ланці уже загинула 321 людина, ще 521 – постраждала від атак.
- Водночас, як повідомило Sky News, терористи "Ісламської держави" взяли на себе відповідальність за атаки на Шрі-Ланці.
- В ніч на 21 квітня на Шрі-Ланці сталася серія вибухів у церквах та готелях. Шість вибухів пролунали вранці, ще два сталися за кілька годин. 22 квітня пролунав ще один вибух.
- За попередньою інформацією посольства України в Індії, громадян України серед постраждалих немає.
- У результаті серії вибухів на Шрі-Ланці загинули громадяни Великої Британії, Нідерландів, Португалії та США.
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