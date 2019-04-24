Президент Шри-Ланки уволит глав всех спецслужб после серии взрывов

Президент Шри-Ланки Маитрипала Сирисена решил уволить руководителей всех спецслужб страны из-за того, что они не смогли предотвратить ряд терактов, унесших жизни более 300 человек.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что силовики Шри-Ланки не смогли предотвратить ни одного из взрывов, несмотря на то, что "имели предварительную информацию об атаке".

"Сотрудники службы безопасности, которые получили отчет от разведки иностранного государства, не поделились этим со мной. Были бы приняты соответствующие меры. Теперь я решил принять жесткие меры в отношении этих чиновников", - подчеркнул президент страны.

"Я полностью перестрою полицию и силы безопасности в ближайшие недели. Я ожидаю смены руководителей оборонных учреждений в течение следующих 24 часов", - добавил он.

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