Президент Шри-Ланки уволит глав всех спецслужб после серии взрывов
Президент Шри-Ланки Маитрипала Сирисена решил уволить руководителей всех спецслужб страны из-за того, что они не смогли предотвратить ряд терактов, унесших жизни более 300 человек.
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что силовики Шри-Ланки не смогли предотвратить ни одного из взрывов, несмотря на то, что "имели предварительную информацию об атаке".
"Сотрудники службы безопасности, которые получили отчет от разведки иностранного государства, не поделились этим со мной. Были бы приняты соответствующие меры. Теперь я решил принять жесткие меры в отношении этих чиновников", - подчеркнул президент страны.
"Я полностью перестрою полицию и силы безопасности в ближайшие недели. Я ожидаю смены руководителей оборонных учреждений в течение следующих 24 часов", - добавил он.
Напомним:
- Министр средств массовой информации Шри-Ланки Руван Виджевардене заявил, что взрывы в столице страны Коломбо и на окраинах могут быть местью местных экстремистов за теракт в мечети Новой Зеландии 15 марта.
- По его словам, в результате серии взрывов на Шри-Ланке уже погиб 321 человек, еще 521 - пострадали от атак.
- В то же время, как сообщает Sky News, террористы "Исламского государства" взяли на себя ответственность за атаки на Шри-Ланке.
- В ночь на воскресенье на Шри-Ланке произошла серия взрывов в церквях и гостиницах. Шесть взрывов прогремели утром, еще два произошли через несколько часов. 22 апреля раздался еще один взрыв.
- По предварительной информации посольства Украины в Индии, граждан Украины среди пострадавших нет.
- В результате серии взрывов на Шри-Ланке погибли граждане Великобритании, Нидерландов, Португалии и США.