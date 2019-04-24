Команда Порошенка дала пораду Зеленському: Треба починати говорити

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Середа, 24 квітня 2019, 11:14

Віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко, обрана від БПП, радить переможцю виборів президента Володимиру Зеленському почати комунікувати з виборцями самостійно, а не через своїх "віце-президентів".

Про це вона написала у Facebook, коментуючи привітання Зеленського з перемогою на виборах світовими лідерами.

"Дуже добре, що світові лідери повели перші, поки що ритуальні – привітальні, телефонні розмови з новообраним президентом. Дуже дивно, що ми дізнаємося і читаємо про факт розмов і зміст розмов з твітерів і від прес-служб керівників західних держав", - написала представник команди Порошенка.

Вона додала, що для українців важливіше чути про це від самого новообраного президента.

"Це ненормальна ситуація, коли новообраний президент, ключовою сферою якого є якраз зовнішня політика, мовчить і не інформує від себе ЗМІ і суспільство про ключові акценти перших міжнародних, таких важливих для країни, а не лише для його самолюбства, контактів", - написала Геращенко.

За її словами, ці швидкі дзвінки і привітання свідчать про високий інтерес до України, про підтримку України іноземними партнерами і готовність допомагати надалі.

"Для мільйонів українців важливо почути інформацію про перші міжнародні телефонні контакти від новообраного президента, а не від віце-президента Разумкова (бо поки що складається враження, що країна обрала саме його). Й цей мій пост не в плані критики, знущань, сарказму, а як щира порада", - написала Геращенко.

Вона нагадала, що команда Порошенка обіцяла, "що завжди готова дати добру пораду  заради України".

"Зараз вже має говорити людина, якій мільйони довірили Україну, а не його віце-президенти", - підсумувала Геращенко.  

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Результати виборів президента України 2019. Голосування у регіонах. Екзит-поли

Нагадаємо:

  • 21 квітня в Україні відбувся 2 тур виборів президента.
  • За результатами опрацювання ЦВК 100% електронних протоколів, з результатом 73,22% голосів переміг шоумен Володимир Зеленський. Чинний глава держави Петро Порошенко отримав 24,45% електоральної підтримки.
  • Порошенко уже привітав свого опонента з перемогою та пообіцяв допомогу.
  • Порошенко повідомив, що не йде з політики, він має намір зі своєю політсилою брати участь у парламентських виборах 2020 року.
  • Досі Зеленський не часто комунікував з виборцями, в основному це робить його команда.  

Українська правда

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Теми: Геращенко Зеленський
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