Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Команда Порошенка дала пораду Зеленському: Треба починати говорити

Середа, 24 квітня 2019, 11:14
Команда Порошенка дала пораду Зеленському: Треба починати говорити

Віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко, обрана від БПП, радить переможцю виборів президента Володимиру Зеленському почати комунікувати з виборцями самостійно, а не через своїх "віце-президентів".

Про це вона написала у Facebook, коментуючи привітання Зеленського з перемогою на виборах світовими лідерами.

"Дуже добре, що світові лідери повели перші, поки що ритуальні – привітальні, телефонні розмови з новообраним президентом. Дуже дивно, що ми дізнаємося і читаємо про факт розмов і зміст розмов з твітерів і від прес-служб керівників західних держав", - написала представник команди Порошенка.

Вона додала, що для українців важливіше чути про це від самого новообраного президента.

"Це ненормальна ситуація, коли новообраний президент, ключовою сферою якого є якраз зовнішня політика, мовчить і не інформує від себе ЗМІ і суспільство про ключові акценти перших міжнародних, таких важливих для країни, а не лише для його самолюбства, контактів", - написала Геращенко.

За її словами, ці швидкі дзвінки і привітання свідчать про високий інтерес до України, про підтримку України іноземними партнерами і готовність допомагати надалі.

"Для мільйонів українців важливо почути інформацію про перші міжнародні телефонні контакти від новообраного президента, а не від віце-президента Разумкова (бо поки що складається враження, що країна обрала саме його). Й цей мій пост не в плані критики, знущань, сарказму, а як щира порада", - написала Геращенко.

Вона нагадала, що команда Порошенка обіцяла, "що завжди готова дати добру пораду  заради України".

"Зараз вже має говорити людина, якій мільйони довірили Україну, а не його віце-президенти", - підсумувала Геращенко.  

Читайте також: Президент ненависті. Чого варто боятися Зеленському
Результати виборів президента України 2019. Голосування у регіонах. Екзит-поли

Нагадаємо:

  • 21 квітня в Україні відбувся 2 тур виборів президента.
  • За результатами опрацювання ЦВК 100% електронних протоколів, з результатом 73,22% голосів переміг шоумен Володимир Зеленський. Чинний глава держави Петро Порошенко отримав 24,45% електоральної підтримки.
  • Порошенко уже привітав свого опонента з перемогою та пообіцяв допомогу.
  • Порошенко повідомив, що не йде з політики, він має намір зі своєю політсилою брати участь у парламентських виборах 2020 року.
  • Досі Зеленський не часто комунікував з виборцями, в основному це робить його команда.  

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ГеращенкоЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

Усі новини...
Геращенко
"Харківські угоди": суд дозволив арештувати ексміністрів Грищенка та Лавриновича
У “ЄС” вимагають відставки голови МВС після розслідування ДТП з Трухіним
Нардепи спробували слідом за Третьяковою прогнати Геращенко, але не змогли
Останні новини
09:44
У Києві через обстріли частина приватних будинків залишилась без світла
09:21
Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва
09:18
Проти світового порядку насильства - Анналена Бербок
09:06
Соломія Бобровська: Суспільство просто волає, що хоче бачити Зеленського і Залужного спільно і разом
09:00
ЄС передав пакет нелетального обладнання для армії Молдови
08:33
Генштаб: Росіяни вдарили по Києву 10 балістичними ракетами, на фронті намагаються оточити Авдіївку
08:33
фото Двоє поранених, зруйновані підприємство і ангар, пошкоджені 11 авто − наслідки удару по Одещині
08:18
КПП у Дорогуську повністю розблокований, на проїзд всієї черги вантажівок потрібно більше доби
08:06
Втрати Росії у війні сягнули 341 500 солдатів
07:50
Київ запрошує Туска з візитом найближчим часом – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: