Команда Порошенка дала пораду Зеленському: Треба починати говорити

Віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко, обрана від БПП, радить переможцю виборів президента Володимиру Зеленському почати комунікувати з виборцями самостійно, а не через своїх "віце-президентів".

Про це вона написала у Facebook, коментуючи привітання Зеленського з перемогою на виборах світовими лідерами.

"Дуже добре, що світові лідери повели перші, поки що ритуальні – привітальні, телефонні розмови з новообраним президентом. Дуже дивно, що ми дізнаємося і читаємо про факт розмов і зміст розмов з твітерів і від прес-служб керівників західних держав", - написала представник команди Порошенка.

Вона додала, що для українців важливіше чути про це від самого новообраного президента.

"Це ненормальна ситуація, коли новообраний президент, ключовою сферою якого є якраз зовнішня політика, мовчить і не інформує від себе ЗМІ і суспільство про ключові акценти перших міжнародних, таких важливих для країни, а не лише для його самолюбства, контактів", - написала Геращенко.

За її словами, ці швидкі дзвінки і привітання свідчать про високий інтерес до України, про підтримку України іноземними партнерами і готовність допомагати надалі.

"Для мільйонів українців важливо почути інформацію про перші міжнародні телефонні контакти від новообраного президента, а не від віце-президента Разумкова (бо поки що складається враження, що країна обрала саме його). Й цей мій пост не в плані критики, знущань, сарказму, а як щира порада", - написала Геращенко.

Вона нагадала, що команда Порошенка обіцяла, "що завжди готова дати добру пораду заради України".

"Зараз вже має говорити людина, якій мільйони довірили Україну, а не його віце-президенти", - підсумувала Геращенко.

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