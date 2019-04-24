Команда Порошенко дала совет Зеленскому: Надо начинать говорить

19856 просмотров
Среда, 24 апреля 2019, 11:14

Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, избранная от БПП, советует победителю выборов президента Владимиру Зеленскому начать коммуницировать с избирателями самостоятельно, а не через своих "вице-президентов".

Об этом она написала в Facebook, комментируя поздравления Зеленского с победой на выборах мировыми лидерами.

"Очень хорошо, что мировые лидеры повели первые, пока ритуальные – приветственные, телефонные разговоры с новоизбранным президентом. Очень странно, что мы узнаем и читаем о факте разговоров и содержании разговоров с твитеров и от пресс-служб руководителей западных государств", - написала представитель команды Порошенко.

Она добавила, что для украинцев важнее слышать об этом от самого новоизбранного президента.

"Это ненормальная ситуация, когда новоизбранный президент, ключевой сферой которого является как раз внешняя политика, молчит и не информирует от себя СМИ и общество о ключевых акцентах первых международных, таких важных для страны, а не только для его самолюбия, контактов", - написала Геращенко.

По ее словам, эти быстрые звонки и поздравления свидетельствуют о высоком интересе к Украине, о поддержке Украины иностранными партнерами и готовности помогать в дальнейшем.

"Для миллионов украинцев важно услышать информацию о первых международных телефонных контактах от новоизбранного президента, а не от вице-президента Разумкова (так как пока складывается впечатление, что страна выбрала именно его). И этот мой пост не в плане критики, издевательств, сарказма, а как искренний совет", - написала Геращенко.

Она напомнила, что команда Порошенко обещала, что "всегда готова дать хороший совет ради Украины".

"Сейчас уже должен говорить человек, которому миллионы доверили Украину, а не его вице-президенты", - подытожила Геращенко.

Читайте также: Президент ненависти. Чего стоит бояться Зеленскому

Результаты выборов президента Украины 2019

Напомним:

  • 21 апреля в Украине состоялся 2 тур выборов президента.
  • По результатам обработки ЦИК 100% электронных протоколов, с результатом 73,22% голосов победил шоумен Владимир Зеленский. Действующий глава государства Петр Порошенко получил 24,45% электоральной поддержки.
  • Порошенко поздравил своего оппонента с победой и пообещал помощь.
  • Порошенко также сообщил, что не уходит из политики. Он намерен со своей политсилой участвовать в парламентских выборах 2020 года.
  • До сих пор Зеленский не часто коммуницировал с избирателями, в основном это делает его команда.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Геращенко Зеленский
powered by lun.ua
Материалы по теме
У Порошенко требуют открыть дело на создателей "Слуги народа" 12 апреля 2019, 11:37
Создатели "Слуги народа" извинились за "дебилов и даунов" 8 апреля 2019, 18:23
Координатор ОБСЕ встретился в Донецке с несколькими украинскими заложниками 6 апреля 2019, 10:25
Все новости
Главные новости
Команда Порошенко дала совет Зеленскому: Надо начинать говорить
БПП и "Народный фронт": Проводить досрочные выборы в Раду незаконно
У Зеленского призывают с 1 мая снизить цены на газ
Янукович планирует вернуться в Украину - адвокат
Все новости
психология

7 способов, которые помогут вам стать более устойчивыми психологически

Культура

Как это – быть солисткой одной из лучших опер в мире

экология

День Земли: 5 простых шагов до сознательного потребления

Фото

Художница иллюстрирует особую связь дочери и отца

Поиск по сайту
Архив
Весь архів