Команда Порошенко дала совет Зеленскому: Надо начинать говорить

Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, избранная от БПП, советует победителю выборов президента Владимиру Зеленскому начать коммуницировать с избирателями самостоятельно, а не через своих "вице-президентов".

Об этом она написала в Facebook, комментируя поздравления Зеленского с победой на выборах мировыми лидерами.

"Очень хорошо, что мировые лидеры повели первые, пока ритуальные – приветственные, телефонные разговоры с новоизбранным президентом. Очень странно, что мы узнаем и читаем о факте разговоров и содержании разговоров с твитеров и от пресс-служб руководителей западных государств", - написала представитель команды Порошенко.

Она добавила, что для украинцев важнее слышать об этом от самого новоизбранного президента.

"Это ненормальная ситуация, когда новоизбранный президент, ключевой сферой которого является как раз внешняя политика, молчит и не информирует от себя СМИ и общество о ключевых акцентах первых международных, таких важных для страны, а не только для его самолюбия, контактов", - написала Геращенко.

По ее словам, эти быстрые звонки и поздравления свидетельствуют о высоком интересе к Украине, о поддержке Украины иностранными партнерами и готовности помогать в дальнейшем.

"Для миллионов украинцев важно услышать информацию о первых международных телефонных контактах от новоизбранного президента, а не от вице-президента Разумкова (так как пока складывается впечатление, что страна выбрала именно его). И этот мой пост не в плане критики, издевательств, сарказма, а как искренний совет", - написала Геращенко.

Она напомнила, что команда Порошенко обещала, что "всегда готова дать хороший совет ради Украины".

"Сейчас уже должен говорить человек, которому миллионы доверили Украину, а не его вице-президенты", - подытожила Геращенко.

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Результаты выборов президента Украины 2019

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