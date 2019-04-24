НАБУ назвало прокурора, який наказав "забути" про Гладковського, той – заперечує
У Національному антикорупційному бюро стверджують, що прокурор Максим Грищук наказав детективам не згадувати бізнес-партнера президента Олега Гладковського у матеріалах справи про розкрадання в оборонному секторі.
Про це директор НАБУ Артем Ситник сказав під час засідання Комітету Верховної Ради з питань запобігання і протидії корупції.
Максим Грищук працює у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, обіймає посаду першого заступника керівника САП Назара Холодницького.
"Зі слів детективів, це було сказано на нараді, яка проводилася першим заступником антикорупційного прокурора", – сказав Ситник.
На прохання нардепів він уточнив, що йдеться саме про Максима Грищука.
Водночас, директор бюро зазначив, що особисто такої вказівки не чув, йому відомо про неї лише зі слів колеги.
У свою чергу, глава САП Назар Холодницький, відповідаючи на звинувачення, сказав, що прокурори не можуть давати такої вказівки.
"Ми не можемо в документах називати прізвища осіб, яким не оголошена підозра", – сказав Холодницький.
Сам Грищук у коментарі "Українській правді" запевнив, що вказівка, про яку говорять в НАБУ, стосувалась можливого порушення презумпції невинуватості.
"Це була не вказівка забрати конкретне прізвище Гладковського, взагалі такого не було. Вони прийшли з усіма прізвищами, всіх посадових осіб, які там згадувались у розслідуванні", – сказав прокурор.
Грищук стверджує, що САП наказала детективам переробити клопотання, щоб у ньому були вказані не прізвища, а посади осіб, яким ще не оголошена підозра.
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Молодший партнер президента: що відомо про бізнес Олега Гладковського
Нагадаємо:
- Раніше у НАБУ заявили, що САП саботує розслідування щодо розкрадань в "Укроборонпромі", розпочате за матеріалами журналістів, та наказує не згадувати у судових матеріалах прізвище Гладковського.
- У САП заперечували цю інформацію та дорікали антикорупційному бюро за повільну роботу.
- Видання "Bihus.info" у лютому-березні оприлюднило розслідування про те, як люди з оточення Петра Порошенка курують розкрадання в оборонній сфері.
- За даними журналістів, постачання контрабандних російських деталей за завищеними цінами організував 22-річний син заступника секретаря РНБО Ігор Гладковський. Його батько нібито щонайменше один раз отримував "відкат" у 30 тисяч доларів з цієї схеми, а усі слідчі органи, включно з НАБУ, "зливали" справи по Гладковському за хабарі.
- 4 березня Порошенко звільнив Гладковського з РНБО.
- 6 березня президент заявив на засіданні Ради національної безпеки та оборони, що ініціює міжнародний аудиті комплексну ревізію усіх контрактів державного концерну "Укроборонпром".
- Гладковський-молодший подав до суду на журналістів.
- 7 березня НАБУ провело обшуки у екс-першого заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони та його сина.
- Після оприлюднення журналістського розслідування ймовірним спільникам Гладковського, Жукову і Рогозі, оголосили підозри.
- НАБУ також заявило, що провело службове розслідування щодо можливої причетності своїх співробітників до корупції в оборонній сфері, однак результати наразі не оголосило.