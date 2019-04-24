НАБУ назвало прокурора, який наказав "забути" про Гладковського, той – заперечує

У Національному антикорупційному бюро стверджують, що прокурор Максим Грищук наказав детективам не згадувати бізнес-партнера президента Олега Гладковського у матеріалах справи про розкрадання в оборонному секторі.

Про це директор НАБУ Артем Ситник сказав під час засідання Комітету Верховної Ради з питань запобігання і протидії корупції.

Максим Грищук працює у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, обіймає посаду першого заступника керівника САП Назара Холодницького.

"Зі слів детективів, це було сказано на нараді, яка проводилася першим заступником антикорупційного прокурора", – сказав Ситник.

На прохання нардепів він уточнив, що йдеться саме про Максима Грищука.

Водночас, директор бюро зазначив, що особисто такої вказівки не чув, йому відомо про неї лише зі слів колеги.

У свою чергу, глава САП Назар Холодницький, відповідаючи на звинувачення, сказав, що прокурори не можуть давати такої вказівки.

"Ми не можемо в документах називати прізвища осіб, яким не оголошена підозра", – сказав Холодницький.

Сам Грищук у коментарі "Українській правді" запевнив, що вказівка, про яку говорять в НАБУ, стосувалась можливого порушення презумпції невинуватості.

"Це була не вказівка забрати конкретне прізвище Гладковського, взагалі такого не було. Вони прийшли з усіма прізвищами, всіх посадових осіб, які там згадувались у розслідуванні", – сказав прокурор.

Грищук стверджує, що САП наказала детективам переробити клопотання, щоб у ньому були вказані не прізвища, а посади осіб, яким ще не оголошена підозра.

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