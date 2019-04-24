НАБУ назвало прокурора, который приказал "забыть" о Гладковском, тот – отрицает
В Национальном антикоррупционном бюро утверждают, что прокурор Максим Грищук приказал детективам не упоминать бизнес-партнера президента Олега Гладковского в материалах дела о хищениях в оборонном секторе.
Об этом директор НАБУ Артем Сытник сказал во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.
Максим Грищук работает в специализированной антикоррупционной прокуратуре, занимает должность первого заместителя руководителя САП Назара Холодницкого.
"По словам детективов, это было сказано на совещании, которое проводилось первым заместителем антикоррупционного прокурора", – сказал Сытник.
По просьбе нардепов он уточнил, что речь идет именно о Максиме Грищуке.
В то же время, директор бюро отметил, что лично такого указания не слышал, ему известно о ней только со слов коллеги.
В свою очередь, глава САП Назар Холодницкий, отвечая на обвинения, сказал, что прокуроры не могут давать такого указания.
"Мы не можем в документах называть фамилии лиц, которым не объявлено подозрение", – сказал Холодницкий.
Сам Грищук в комментарии "Украинской правде" заверил, что указание, о котором говорят в НАБУ, касалось возможного нарушения презумпции невиновности.
"Это было не указание убрать конкретную фамилию Гладковского, вообще такого не было. Они пришли со всеми фамилиями, всех должностных лиц, которые там упоминались в расследовании", – сказал прокурор.
Грищук утверждает, что САП приказала детективам переделать ходатайство, чтобы в нем были указаны не фамилии, а должности лиц, которым еще не объявлено подозрение.
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Напомним:
- Ранее в НАБУ заявляли, что САП саботирует расследование хищений в "Укроборонпроме", начатое по материалам журналистов, и приказывает не вспоминать в судебных материалах фамилию Гладковского.
- В САП отрицали эту информацию и упрекали антикоррупционное бюро за медленную работу.
- Издание "Bihus.info" опубликовало расследование о том, как люди из окружения Петра Порошенко курируют хищения в оборонной сфере.
- По данным журналистов, поставки контрабандных российских деталей по завышенным ценам организовал 22-летний сын заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковський. Его отец якобы как минимум однин раз получал "откат"в 30 тысяч долларов с этой схемы, а все следственные органы, включая НАБУ, "сливали" дела по Гладковскому за взятки.
- 4 марта Порошенко уволил Гладковского из СНБО.
- 6 марта президент Петр Порошенко заявил на заседании Совета национальной безопасности и обороны, что инициирует международный аудит и комплексную ревизию всех контрактов государственного концерна "Укроборонпром".
- Гладковский-младший подал в суд на журналистов.
- 7 марта НАБУ провело обыски у экс-первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны и его сына.
- После обнародования журналистского расследования вероятным сообщникам Гладковского, Жукову и Рогозе, объявили подозрения.
- Позже в прокуратуре заявили, что не видят оснований для избрания меры пресечения Андрею Рогозе и Виталию Жукову, которых подозревают в занижении налогов.
- НАБУ также заявило, что провели служебное расследование относительно возможной причастности своих сотрудников к коррупции в оборонной сфере, однако результаты пока не объявило.