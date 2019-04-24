НАБУ назвало прокурора, который приказал "забыть" о Гладковском, тот – отрицает

В Национальном антикоррупционном бюро утверждают, что прокурор Максим Грищук приказал детективам не упоминать бизнес-партнера президента Олега Гладковского в материалах дела о хищениях в оборонном секторе.

Об этом директор НАБУ Артем Сытник сказал во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.

Максим Грищук работает в специализированной антикоррупционной прокуратуре, занимает должность первого заместителя руководителя САП Назара Холодницкого.

"По словам детективов, это было сказано на совещании, которое проводилось первым заместителем антикоррупционного прокурора", – сказал Сытник.

По просьбе нардепов он уточнил, что речь идет именно о Максиме Грищуке.

В то же время, директор бюро отметил, что лично такого указания не слышал, ему известно о ней только со слов коллеги.

В свою очередь, глава САП Назар Холодницкий, отвечая на обвинения, сказал, что прокуроры не могут давать такого указания.

"Мы не можем в документах называть фамилии лиц, которым не объявлено ​​подозрение", – сказал Холодницкий.

Сам Грищук в комментарии "Украинской правде" заверил, что указание, о котором говорят в НАБУ, касалось возможного нарушения презумпции невиновности.

"Это было не указание убрать конкретную фамилию Гладковского, вообще такого не было. Они пришли со всеми фамилиями, всех должностных лиц, которые там упоминались в расследовании", – сказал прокурор.

Грищук утверждает, что САП приказала детективам переделать ходатайство, чтобы в нем были указаны не фамилии, а должности лиц, которым еще не объявлено ​​подозрение.

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