НАБУ назвало прокурора, который приказал "забыть" о Гладковском, тот – отрицает

5850 просмотров
Среда, 24 апреля 2019, 16:53

В Национальном антикоррупционном бюро утверждают, что прокурор Максим Грищук приказал детективам не упоминать бизнес-партнера президента Олега Гладковского в материалах дела о хищениях в оборонном секторе.

Об этом директор НАБУ Артем Сытник сказал во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.

Максим Грищук работает в специализированной антикоррупционной прокуратуре, занимает должность первого заместителя руководителя САП Назара Холодницкого.

"По словам детективов, это было сказано на совещании, которое проводилось первым заместителем антикоррупционного прокурора", – сказал Сытник.

По просьбе нардепов он уточнил, что речь идет именно о Максиме Грищуке.

В то же время, директор бюро отметил, что лично такого указания не слышал, ему известно о ней только со слов коллеги.

В свою очередь, глава САП Назар Холодницкий, отвечая на обвинения, сказал, что прокуроры не могут давать такого указания.

"Мы не можем в документах называть фамилии лиц, которым не объявлено ​​подозрение", – сказал Холодницкий.

Сам Грищук в комментарии "Украинской правде" заверил, что указание, о котором говорят в НАБУ, касалось возможного нарушения презумпции невиновности.

"Это было не указание убрать конкретную фамилию Гладковского, вообще такого не было. Они пришли со всеми фамилиями, всех должностных лиц, которые там упоминались в расследовании", – сказал прокурор.

Грищук утверждает, что САП приказала детективам переделать ходатайство, чтобы в нем были указаны не фамилии, а должности лиц, которым еще не объявлено ​​подозрение.

Читайте также:

Расследователь Леся Иванова о кейсе Гладковского: У нас не было цели делать что-то "под выборы"

Младший партнер президента: что известно о бизнесе Олега Гладковского

Напомним:

  • Ранее в НАБУ заявляли, что САП саботирует расследование хищений в "Укроборонпроме", начатое по материалам журналистов, и приказывает не вспоминать в судебных материалах фамилию Гладковского.
  • В САП отрицали эту информацию и упрекали антикоррупционное бюро за медленную работу.
  • Издание "Bihus.info" опубликовало расследование о том, как люди из окружения Петра Порошенко курируют хищения в оборонной сфере.
  • По данным журналистов, поставки контрабандных российских деталей по завышенным ценам организовал 22-летний сын заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковський. Его отец якобы как минимум однин раз получал "откат"в 30 тысяч долларов с этой схемы, а все следственные органы, включая НАБУ, "сливали" дела по Гладковскому за взятки.
  • 4 марта Порошенко уволил Гладковского из СНБО.
  • 6 марта президент Петр Порошенко заявил на заседании Совета национальной безопасности и обороны, что инициирует международный аудит и комплексную ревизию всех контрактов государственного концерна "Укроборонпром".
  • Гладковский-младший подал в суд на журналистов.
  • 7 марта НАБУ провело обыски у экс-первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны и его сына.
  • После обнародования журналистского расследования вероятным сообщникам Гладковского, Жукову и Рогозе, объявили подозрения.
  • Позже в прокуратуре заявили, что не видят оснований для избрания меры пресечения Андрею Рогозе и Виталию Жукову, которых подозревают в занижении налогов.
  • НАБУ также заявило, что провели служебное расследование относительно возможной причастности своих сотрудников к коррупции в оборонной сфере, однако результаты пока не объявило.

Соня Лукашова, УП

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
"Квартал 95" нашел замену Зеленскому
Сурков о паспортах РФ в ОРДЛО: Это долг перед говорящими по-русски
Путин подписал указ о выдаче российских паспортов жителям ОРДЛО
Напавшие на Гандзюк дали обличительные показания – ГПУ
Все новости
здоровье

Сколько можно хранить продукты в морозилке

психология

7 способов, которые помогут вам стать более устойчивыми психологически

здоровье

Фтор: зачем он нам и где его взять

Фото

Художница иллюстрирует особую связь дочери и отца

Поиск по сайту
Архив
Весь архів