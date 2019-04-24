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Порошенко: Росія знову перетнула червоні лінії і легітимізує агресію

Середа, 24 квітня 2019, 18:28

Незаконна видача паспортів Російської Федерації жителям окупованої частини Донбасу – це спроба виправдати та легітимізувати військову присутність Росії там.

Про це заявив президент України Петро Порошенко, коментуючи відповідний указ президента РФ Володимира Путіна.

"Це втручання Росії у внутрішні справи незалежної держави, брутальне порушення суверенітету, територіальної цілісності і незалежності України повне попрання своїх зобов'язань у рамках Мінських домовленостей", – заявив він.

"У такий спосіб Кремль свідомо та цинічно порушує міжнародне гуманітарне право, що забороняє окупаційній владі змінювати громадянство жителів окупованих територій", – заявив Порошенко.

"Російська Федерація знову перетнула червоні лінії та відверто і нахабно торпедує мирний процес на Донбасі", – наголосив він.

Порошенко нагадав,: "Проведення фейкових виборів 2014 та 2018 років, запровадження рубльової зони, експропріація українських підприємств, офіційне визнання документів, виданих незаконними органами – це далеко не повний перелік тих деструктивних кроків, що зробили російська сторона протягом останніх років".

"Не випадковою є й категорична відмова Росії підтримати ініціативу України та ОБСЄ щодо запровадження великоднього перемир'я, починаючи з 26 квітня", – додав він.

"Мета Росії очевидна: обнулити Мінські домовленості, де чітко прописані її зобов'язання: припинити обстріли, вивести свої війська і озброєння, звільнити українських заручників, повернути Україні контроль над її державним кордоном", – заявив український президент

За його словами, "разом із мінськими зобов’язаннями, Москва розраховує позбутися санкцій".

"І незаконна видача паспортів за так званим Південно-Осетинським та Придністровським сценаріями – це спроба виправдати та легітимізувати військову присутність Росії на окупованій частині українського Донбасу", – заявив Порошенко.

"Я закликаю міжнародних партнерів не допустити найгіршого сценарію, жорстко засудити деструктивні та злочинні дії російської влади, а також посилити режим міжнародних санкцій", – звернувся президент України.

"Я доручив Міністерству закордонних справ негайно ініціювати обговорення цього питання в рамках Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, а також в інших міжнародних форматах, зокрема в ОБСЄ та Євросоюзі", – повідомив він.

Нагадаємо:

  • 21 квітня українці обрали собі нового президента, а 24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів українського сходу.
  • Згідно з указом, розгляд заяв про прийняття до громадянства РФ жителів окупованого Донбасу здійснюється в термін до 3 місяців із дня подачі заяви та необхідного переліку документів.
  • Міністр закордонних справ України Павло Клімкін назвав це "паспортним" етапом окупації Донбасу і закликав мешканців окупованих територій не вступати у громадянство РФ.
  • Секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що, спрощуючи порядок отримання російського громадянства для жителів Донбасу, Путін "створює правові умови для офіційного застосування збройних сил РФ проти України", адже в Росії дозволено використовувати Збройні сили для захисту її громадян за межами російської території.
  • Влітку 2017 року в Росії скасували обмеження на час перебування для жителів контрольованих бойовиками територій України.
  • За твердженням Міністерства внутрішніх справ РФ, у 2018 році в Росії надали громадянство 83 081 громадянину України, тоді як у 2017 році – 85 119 українців.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяпаспортДонбасокупаціяПорошенко
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