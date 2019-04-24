Порошенко: Россия снова пересекла красные линии и легитимизирует агрессию

Незаконная выдача паспортов Российской Федерации жителям оккупированной части Донбасса – это попытка оправдать и легитимизировать военное присутствие России там.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, комментируя соответствующий указ президента РФ Владимира Путина.

"Это вмешательство России во внутренние дела независимого государства, грубое нарушение суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины, полное попрание своих обязательств в рамках Минских договоренностей", – заявил он.

"Таким образом Кремль сознательно и цинично нарушает международное гуманитарное право, запрещающее оккупационным властям менять гражданство жителей оккупированных территорий", – заявил Порошенко.

"Российская Федерация вновь пересекла красные линии и откровенно и нагло торпедирует мирный процесс на Донбассе", – подчеркнул он.

Порошенко напомнил: "Проведение фейковых выборов 2014 и 2018 годов, введение рублевой зоны, экспроприация украинских предприятий, официальное признание документов, выданных незаконными органами, – это далеко не полный перечень тех деструктивных шагов, которые сделали российская сторона в течение последних лет".

"Не случайным является и категорический отказ России поддержать инициативу Украины и ОБСЕ о введении пасхального перемирия, начиная с 26 апреля", – добавил он.

"Цель России очевидна – обнулить Минские договоренности, где четко прописаны ее обязательства: прекратить обстрелы, вывести свои войска и вооружение, освободить украинских заложников, вернуть Украине контроль над ее государственной границей", – заявил украинский президент

По его словам, "вместе с минскими обязательствами Москва рассчитывает избавиться от санкций".

"И незаконная выдача паспортов по так называемому Южноосетинским и Приднестровским сценариям – это попытка оправдать и легитимизировать военное присутствие России на оккупированной части украинского Донбасса", – заявил Порошенко.

"Я призываю международных партнеров не допустить наихудший сценарий, жестко осудить деструктивные и преступные действия российских властей, а также усилить режим международных санкций", – обратился президент Украины.

"Я поручил Министерству иностранных дел немедленно инициировать обсуждение этого вопроса в рамках Совета безопасности Организации Объединенных Наций, а также в других международных форматах, в частности в ОБСЕ и Евросоюзе", – сообщил он.

Напомним: