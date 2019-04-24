Саакашвілі дав поради Зеленському, як реагувати на "паспортний указ" Путіна

Екс-президент Грузії, колишній голова Одеської області Міхеіл Саакашвілі порадив Володимиру Зеленському не йти на поступки Володимиру Путіну.

Про це Саакашвілі розповів у відео, яке оприлюднив у Facebook.

"Він зараз перевіряє на вошивість команду Зеленського, яка приходить в Україну з самого початку. Мабуть, він хоче, щоб Україна пішла відразу на поступки, наприклад, вийшовши з багатостороннього формату переговорів просто перейшовши в двосторонній формат і кілька інших речей, символічних і не дуже", - вважає екс-президент Грузії.

Він нагадав, що мав досвід спілкування з президентом РФ.

"У мене великий досвід спілкування з Путіним. Я хочу сказати - чим більше будете йому поступатися, тим більше він буде вимагати. Немає міри, якою він задовольнить ся", - зазначає Саакашвілі.

Він вважає, що через російський тиск Україна стане сильнішою

"А у президента Зеленського з самого початку буде достатньо запасу міцності, щоб це все витримати і тому треба ставитися до цього дуже спокійно. Не треба йти на поступки паханові, пахан ніколи цього не оцінить, не треба давати йому ні маленьких символічних поступок, ні великих. Україна нічого не винна Росії", - сказав Саакашвілі.

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