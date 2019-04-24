Саакашвілі дав поради Зеленському, як реагувати на "паспортний указ" Путіна
Екс-президент Грузії, колишній голова Одеської області Міхеіл Саакашвілі порадив Володимиру Зеленському не йти на поступки Володимиру Путіну.
Про це Саакашвілі розповів у відео, яке оприлюднив у Facebook.
"Він зараз перевіряє на вошивість команду Зеленського, яка приходить в Україну з самого початку. Мабуть, він хоче, щоб Україна пішла відразу на поступки, наприклад, вийшовши з багатостороннього формату переговорів просто перейшовши в двосторонній формат і кілька інших речей, символічних і не дуже", - вважає екс-президент Грузії.
Він нагадав, що мав досвід спілкування з президентом РФ.
"У мене великий досвід спілкування з Путіним. Я хочу сказати - чим більше будете йому поступатися, тим більше він буде вимагати. Немає міри, якою він задовольнить ся", - зазначає Саакашвілі.
Він вважає, що через російський тиск Україна стане сильнішою
"А у президента Зеленського з самого початку буде достатньо запасу міцності, щоб це все витримати і тому треба ставитися до цього дуже спокійно. Не треба йти на поступки паханові, пахан ніколи цього не оцінить, не треба давати йому ні маленьких символічних поступок, ні великих. Україна нічого не винна Росії", - сказав Саакашвілі.
Нагадаємо:
- 21 квітня українці обрали собі нового президента, а 24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів українського сходу.
- Згідно з указом, розгляд заяв про прийняття до громадянства РФ жителів окупованого Донбасу здійснюється в термін до 3 місяців із дня подачі заяви та необхідного переліку документів.
- Міністр закордонних справ України Павло Клімкін назвав це "паспортним" етапом окупації Донбасу і закликав мешканців окупованих територій не вступати у громадянство РФ.
- У Зеленського заявили, що видачею паспортів РФ в ОРДЛО Росія визнала свою відповідальність як держави-окупанта.
- Влітку 2017 року в Росії скасували обмеження на час перебування для жителів контрольованих бойовиками територій України.
- За твердженням Міністерства внутрішніх справ РФ, у 2018 році в Росії надали громадянство 83 081 громадянину України, тоді як у 2017 році – 85 119 українців.
- Уже 5 років частина Донбасу (території Донецького вугільного басейну) перебуває під контролем проросійських бойовиків "ДНР" та "ЛНР", які захопили владу з російською зброєю та за участю російських військових.
- В ОРДЛО ходить російський рубль. Кордон з Росією Україна там не контролює.