Саакашвили дал советы Зеленскому, как реагировать на "паспортный указ" Путина

Экс-президент Грузии, бывший председатель Одесской области Михеил Саакашвили посоветовал Владимиру Зеленскому не идти на уступки Владимиру Путину.

Об этом Саакашвили рассказал в видео, которое опубликовал в Facebook.

"Он сейчас проверяет на вшивость команду Зеленского, которая приходит в Украину с самого начала. Видимо, он хочет, чтобы Украина пошла сразу на уступки, например, выйдя из многостороннего формата переговоров просто перейдя в двухсторонний формат и несколько других вещей, символических и не очень", - считает экс-президент Грузии.

Он напомнил, что имел опыт общения с президентом РФ.

"У меня большой опыт общения с Путиным. Я хочу сказать, чем больше ему уступите, тем больше он будет требовать. Нет меры, на которую он удовлетворится", - отмечает Саакашвили.

Он считает, что через российское давление Украина станет сильнее

"А у президента Зеленского с самого начала будет достаточно запаса прочности, чтобы это все выдержать и поэтому надо относиться к этому очень спокойно. Не надо идти на уступки пахану, пахан никогда этого не оценит, не надо давать ему ни маленьких символических уступок, ни больших. Украина ничего не должна России", - сказал Саакашвили.

Напомним: