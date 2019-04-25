Відповідальність за порушення закону про мову відклали на 3 роки

Голова комітету з питань культури і духовності Микола Княжицький заявив, що адміністративну відповідальність за порушення закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" відклали на три роки.

Про це він заявив 25 квітня в сесійній залі парламенту.

"Ми на три роки перенесли введення в дію адміністративної відповідальності за порушення закону, а за цей час безкоштовно в усіх областях України будуть створенні центри, які навчатимуть української мови", - сказав Княжицький.

За його словами, також будуть створені держпрограми для підтримки освіти українською.

"Наш закон, будучи справедливим до українців, не принижує жодні національні меншини. Закон вимагає прийняття, і ми вам це обіцяємо за півроку, законодавства мов національних меншин і корінних народів", - пояснив Княжицький.

Закон також передбачає використання української мови в армії.

"Закон вводить українську мову в армію, але не вводить жодних санкцій чи адміністративних покарань за те, що хтось з військових не зможе говорити українською, тому що українські військові хочуть і вже зараз спілкуються українською", - додав він.

25 квітня Верховна Рада ухвалила закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Законом закріплюється статус української, як єдиної державної (офіційної) мови – і вона стає обов’язковою для органів державної влади і публічних сфер на всій території держави.

Публічне приниження чи зневажання української мови буде підставою для притягнення до юридичної відповідальності.

За навмисне спотворення української мови в офіційних документах і текстах або створення перешкод та обмежень у застосуванні української мови також каратимуть.

Дія цього закону не поширюється на сферу приватного спілкування та здійснення релігійних обрядів.

Закон зобов’язує посадовців володіти українською та застосовувати її при виконанні службових обов’язків.

Також державна мова має використовуватися в освітній сфері і трудових відносинах, у медичній сфері, обслуговуванні споживачів, у публічних заходах, рекламі та в інших сферах.

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