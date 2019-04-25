Ответственность за нарушение закона о языке отложили на 3 года

7443 просмотра
Четверг, 25 апреля 2019, 12:58

Председатель комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий заявил, что административную ответственность за нарушение закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" отложили на три года.

Об этом он заявил 25 апреля в сессионном зале парламента.

"Мы на три года перенесли введение в действие административной ответственности за нарушение закона, а за это время бесплатно во всех областях Украины будут созданы центры, которые будут обучать украинскому языку", - сказал Княжицкий.

По его словам, также будут созданы госпрограммы для поддержки образования на украинском языке.

"Наш закон, будучи справедливым к украинцам, не унижает никакие национальные меньшинства. Закон требует принятия, и мы вам это обещаем за полгода, законодательства относительно языков национальных меньшинств и коренных народов", - пояснил Княжицкий.

Закон также предусматривает использование украинского языка в армии.

"Закон вводит украинский язык в армию, но не вводит никаких санкций или административных наказаний за то, что кто-то из военных не сможет говорить на украинском языке, потому что украинские военные хотят и уже сейчас общаются на украинском", - добавил он.

25 апреля Верховная Рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Законом закрепляется статус украинского как единственного государственного (официального) языка - и он становится обязательным для органов государственной власти и общественных сфер на всей территории государства.

Публичное унижение или пренебрежение к украинскому языку будет основанием для привлечения к юридической ответственности.

За умышленное искажение украинского языка в официальных документах и ​​текстах или создание препятствий и ограничений в применении украинского языка также будут наказывать.

Действие этого закона не распространяется на сферу частного общения и совершения религиозных обрядов.

Закон обязывает должностных лиц владеть государственным языком и применять его при исполнении служебных обязанностей.

Также государственный язык должен использоваться в образовательной сфере и трудовых отношениях, в медицинской сфере, обслуживании потребителей, в публичных мероприятиях, рекламе и других сферах.

Напомним: 

  • В первом чтении законопроект № 5670-д парламент принял 4 октября 2018 года.
  • В декабре 2018 года профильный комитет доработал его, рассмотрев 2059 поправок.
  • 28 февраля Верховная Рада начала рассматривать во втором чтении закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
  • Утром 25 апреля возле Верховной Рады прошла акция в поддержку принятия закона об украинском языке №5670-д.

Алена Мазуренко, УП

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: язык закон о языках Верховная Рада
powered by lun.ua
Материалы по теме
Вилкул утверждает, что заблокировал закон о языке 25 апреля 2019, 12:53
Рада приняла закон о языке, который рассматривала два месяца 25 апреля 2019, 11:02
Новинский и Ко требуют мораторий на закон о языке и не только 25 апреля 2019, 10:41
Все новости
Главные новости
Путин назвал итоги выборов "полным провалом политики Порошенко"
У Зеленского предлагают заменить генпрокурора Луценко активистом
Рада приняла закон о языке, который рассматривала два месяца
Появилась "военная доктрина" Зеленского – СМИ
Все новости
здоровье

Прививка от гепатита В: почему стоит делать и не откладывать

Фото

14 детских площадок, с которыми что-то не так

улыбнитесь!

Фотожабы ЗЕ!победы

экология

День Земли: 5 простых шагов до сознательного потребления

Поиск по сайту
Архив
Весь архів