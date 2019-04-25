Ответственность за нарушение закона о языке отложили на 3 года
Председатель комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий заявил, что административную ответственность за нарушение закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" отложили на три года.
Об этом он заявил 25 апреля в сессионном зале парламента.
"Мы на три года перенесли введение в действие административной ответственности за нарушение закона, а за это время бесплатно во всех областях Украины будут созданы центры, которые будут обучать украинскому языку", - сказал Княжицкий.
По его словам, также будут созданы госпрограммы для поддержки образования на украинском языке.
"Наш закон, будучи справедливым к украинцам, не унижает никакие национальные меньшинства. Закон требует принятия, и мы вам это обещаем за полгода, законодательства относительно языков национальных меньшинств и коренных народов", - пояснил Княжицкий.
Закон также предусматривает использование украинского языка в армии.
"Закон вводит украинский язык в армию, но не вводит никаких санкций или административных наказаний за то, что кто-то из военных не сможет говорить на украинском языке, потому что украинские военные хотят и уже сейчас общаются на украинском", - добавил он.
25 апреля Верховная Рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Законом закрепляется статус украинского как единственного государственного (официального) языка - и он становится обязательным для органов государственной власти и общественных сфер на всей территории государства.
Публичное унижение или пренебрежение к украинскому языку будет основанием для привлечения к юридической ответственности.
За умышленное искажение украинского языка в официальных документах и текстах или создание препятствий и ограничений в применении украинского языка также будут наказывать.
Действие этого закона не распространяется на сферу частного общения и совершения религиозных обрядов.
Закон обязывает должностных лиц владеть государственным языком и применять его при исполнении служебных обязанностей.
Также государственный язык должен использоваться в образовательной сфере и трудовых отношениях, в медицинской сфере, обслуживании потребителей, в публичных мероприятиях, рекламе и других сферах.
Напомним:
- В первом чтении законопроект № 5670-д парламент принял 4 октября 2018 года.
- В декабре 2018 года профильный комитет доработал его, рассмотрев 2059 поправок.
- 28 февраля Верховная Рада начала рассматривать во втором чтении закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
- Утром 25 апреля возле Верховной Рады прошла акция в поддержку принятия закона об украинском языке №5670-д.
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