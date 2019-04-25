Ответственность за нарушение закона о языке отложили на 3 года

Председатель комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий заявил, что административную ответственность за нарушение закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" отложили на три года.

Об этом он заявил 25 апреля в сессионном зале парламента.

"Мы на три года перенесли введение в действие административной ответственности за нарушение закона, а за это время бесплатно во всех областях Украины будут созданы центры, которые будут обучать украинскому языку", - сказал Княжицкий.

По его словам, также будут созданы госпрограммы для поддержки образования на украинском языке.

"Наш закон, будучи справедливым к украинцам, не унижает никакие национальные меньшинства. Закон требует принятия, и мы вам это обещаем за полгода, законодательства относительно языков национальных меньшинств и коренных народов", - пояснил Княжицкий.

Закон также предусматривает использование украинского языка в армии.

"Закон вводит украинский язык в армию, но не вводит никаких санкций или административных наказаний за то, что кто-то из военных не сможет говорить на украинском языке, потому что украинские военные хотят и уже сейчас общаются на украинском", - добавил он.

25 апреля Верховная Рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Законом закрепляется статус украинского как единственного государственного (официального) языка - и он становится обязательным для органов государственной власти и общественных сфер на всей территории государства.

Публичное унижение или пренебрежение к украинскому языку будет основанием для привлечения к юридической ответственности.

За умышленное искажение украинского языка в официальных документах и ​​текстах или создание препятствий и ограничений в применении украинского языка также будут наказывать.

Действие этого закона не распространяется на сферу частного общения и совершения религиозных обрядов.

Закон обязывает должностных лиц владеть государственным языком и применять его при исполнении служебных обязанностей.

Также государственный язык должен использоваться в образовательной сфере и трудовых отношениях, в медицинской сфере, обслуживании потребителей, в публичных мероприятиях, рекламе и других сферах.

Напомним: