Суд не встигає: Насіров може лишитись без запобіжного заходу

Суд у справі екс-очільника Державної фіскальної служби Романа Насірова може не встигнути вчасно продовжити йому запобіжний захід.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Зазначається, що наступне засідання призначене на 10 годину 6 травня.

Однак строк запобіжного заходу Насірову та його екс-підлеглому Володимиру Новікову закінчується 2 травня.

Прокуратура стверджує, що попросила призначити засідання в межах дії обов’язків, покладених на підсудних, щоб встигнути продовжити їхній термін.

При цьому, відомство зазначає, що у справі призначено запасного суддю, якого можна долучити до розгляду, якщо один із його колег не може взяти участь у засіданні.

"На жаль, станом на 25 квітня 2019 року судом не визначено інших дат судових засідань, окрім 6 травня 2019 року", – кажуть у САП.

На їхню думку це "фактично унеможливлює вчасне продовження підсудним запобіжних заходів".

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