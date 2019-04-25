Суд не встигає: Насіров може лишитись без запобіжного заходу
Суд у справі екс-очільника Державної фіскальної служби Романа Насірова може не встигнути вчасно продовжити йому запобіжний захід.
Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
Зазначається, що наступне засідання призначене на 10 годину 6 травня.
Однак строк запобіжного заходу Насірову та його екс-підлеглому Володимиру Новікову закінчується 2 травня.
Прокуратура стверджує, що попросила призначити засідання в межах дії обов’язків, покладених на підсудних, щоб встигнути продовжити їхній термін.
При цьому, відомство зазначає, що у справі призначено запасного суддю, якого можна долучити до розгляду, якщо один із його колег не може взяти участь у засіданні.
"На жаль, станом на 25 квітня 2019 року судом не визначено інших дат судових засідань, окрім 6 травня 2019 року", – кажуть у САП.
На їхню думку це "фактично унеможливлює вчасне продовження підсудним запобіжних заходів".
Нагадаємо:
- 4 березня Шевченківський райсуд Києва за власної ініціативи зменшив Насірову розмір застави зі 100 мільйонів гривень до 36 мільйонів.
- Насірова звинувачують у зловживанні службовим становищем та службовому підробленні.
- Кабінет міністрів звільнив його ще 31 січня 2018 року.
- 11 грудня Окружний адміністративний суд Києва поновив на посаді голови Державної фіскальної служби Романа Насірова, та наказав виплатити йому компенсацію у 184 тисячі гривень.
- Наразі досудове слідство вже завершене. 6 грудня суд почав розглядати справу по суті, однак все ще читає обвинувальний акт.
- У 2019 році Насіров подав електронну декларацію як глава ДФС, вказавши в ній мільйонні накопичення і лише 6 гривень доходу.
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