Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд не встигає: Насіров може лишитись без запобіжного заходу

Четвер, 25 квітня 2019, 19:23

Суд у справі екс-очільника Державної фіскальної служби Романа Насірова може не встигнути вчасно продовжити йому запобіжний захід.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Зазначається, що наступне засідання призначене на 10 годину 6 травня.

Однак строк запобіжного заходу Насірову та його екс-підлеглому Володимиру Новікову закінчується 2 травня.

Прокуратура стверджує, що попросила призначити засідання в межах дії обов’язків, покладених на підсудних, щоб встигнути продовжити їхній термін.

При цьому, відомство зазначає, що у справі призначено запасного суддю, якого можна долучити до розгляду, якщо один із його колег не може взяти участь у засіданні.

"На жаль, станом на 25 квітня 2019 року судом не визначено інших дат судових засідань, окрім 6 травня 2019 року", – кажуть у САП.

На їхню думку це "фактично унеможливлює вчасне продовження підсудним запобіжних заходів".

Нагадаємо:

  • 4 березня Шевченківський райсуд Києва за власної ініціативи зменшив Насірову розмір застави зі 100 мільйонів гривень до 36 мільйонів.
  • Насірова звинувачують у зловживанні службовим становищем та службовому підробленні.
  • Кабінет міністрів звільнив його ще 31 січня 2018 року.
  • 11 грудня Окружний адміністративний суд Києва поновив на посаді голови Державної фіскальної служби Романа Насірова, та наказав виплатити йому компенсацію у 184 тисячі гривень.
  • Наразі досудове слідство вже завершене. 6 грудня суд почав розглядати справу по суті, однак все ще читає обвинувальний акт.
  • У 2019 році Насіров подав електронну декларацію як глава ДФС, вказавши в ній мільйонні накопичення і лише 6 гривень доходу.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: НасіровсудФіскальна служба
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

Усі новини...
Насіров
ВАКС зменшив заставу Насірову з 523 до 261 млн грн
ВАКС зупинив виконання рішення про зменшення застави Насірову – ЦПК
ВАКС у п'ять разів зменшив заставу Насірову – ЦПК
Останні новини
10:03
Відновити роботу "Київстар" допомагають Microsoft, Cisco та Ericsson
09:56
Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"
09:55
Ізраїльські війська заливають водою й атакують тунелі Хамасу – WSJ
09:44
У Києві через обстріли частина приватних будинків залишилась без світла
09:21
Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва
09:18
Проти світового порядку насильства - Анналена Бербок
09:06
Соломія Бобровська: Суспільство просто волає, що хоче бачити Зеленського і Залужного спільно і разом
09:00
ЄС передав пакет нелетального обладнання для армії Молдови
08:33
Генштаб: Росіяни вдарили по Києву 10 балістичними ракетами, на фронті намагаються оточити Авдіївку
08:33
фото Двоє поранених, зруйновані підприємство і ангар, пошкоджені 11 авто − наслідки удару по Одещині
Усі новини...
Реклама: