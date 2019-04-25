Суд не успевает: Насиров может остаться без меры пресечения

Суд по делу экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова может не успеть вовремя продлить ему меру пресечения.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Отмечается, что следующее заседание назначено на 10 часов 6 мая.

Однако срок меры пресечения Насирову и его экс-подчиненному Владимиру Новикову заканчивается 2 мая.

Прокуратура утверждает, что попросила назначить заседание в рамках действия обязанностей, возложенных на подсудимых, чтобы успеть продлить их срок.

При этом ведомство отмечает, что по делу назначено запасного судью, которого можно привлечь к рассмотрению, если один из его коллег не может принять участие в заседании.

"К сожалению, по состоянию на 25 апреля 2019 года судом не определено других дат судебных заседаний, кроме 6 мая 2019", – говорят в САП.

По их мнению, это "фактически делает невозможным своевременное продление подсудимым меры пресечения".

Напомним: