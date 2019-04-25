Суд не успевает: Насиров может остаться без меры пресечения

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Четверг, 25 апреля 2019, 19:23

Суд по делу экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова может не успеть вовремя продлить ему меру пресечения.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Отмечается, что следующее заседание назначено на 10 часов 6 мая.

Однако срок меры пресечения Насирову и его экс-подчиненному Владимиру Новикову заканчивается 2 мая.

Прокуратура утверждает, что попросила назначить заседание в рамках действия обязанностей, возложенных на подсудимых, чтобы успеть продлить их срок.

При этом ведомство отмечает, что по делу назначено запасного судью, которого можно привлечь к рассмотрению, если один из его коллег не может принять участие в заседании.

"К сожалению, по состоянию на 25 апреля 2019 года судом не определено других дат судебных заседаний, кроме 6 мая 2019", – говорят в САП.

По их мнению, это "фактически делает невозможным своевременное продление подсудимым меры пресечения".

Напомним:

  • 4 марта Шевченковский райсуд Киева по собственной инициативе уменьшил Насирову размер залога со 100 миллионов гривен до 36 миллионов.
  • Насирова обвиняют в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге.
  • Кабинет министров уволил его еще 31 января 2018.
  • 11 декабря Окружной административный суд Киева восстановил в должностипредседателя Государственной фискальной службы Романа Насирова, и приказал выплатить ему компенсацию в 184 тысяч гривен.
  • Сейчас досудебное следствие уже завершено. 6 декабря суд начал рассматривать дело по существу, однако все еще читает обвинительный акт
  • В 2019 году Насиров подал электронную декларацию как глава ДФС, указав в ней миллионные накопления и только 6 гривен дохода.

Украинская правда

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Темы: Насиров суд Фискальная служба
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