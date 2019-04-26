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В'язня Кремля і екс-охоронця Яроша тюремники побили "за беркутівців" – ЗМІ

П'ятниця, 26 квітня 2019, 13:02
В'язня Кремля і екс-охоронця Яроша тюремники побили за беркутівців – ЗМІ

Український в'язень Кремля Олександр Шумков, засуджений за участь у "Правом секторі", заявив адвокату, що його побили співробітники слідчого ізолятора і колонії.

Про це повідомляють "Грани.ру" з посиланням на протокол адвокатського опитування, який є в розпорядженні редакції.

Захисник Роман Лизлов відвідав українця 23 квітня.

За словами Шумкова, 14 березня працівники СІЗО вивели його з камери в душову і побили згорнутим в рулон гумовим килимком, завдавши не менше 15 ударів по ногами і спині.

Українець сказав, що відчував сильний біль після побиття, але не звертався за медичною допомогою, "адже боявся подальшої розправи".

C 22 березня по 2 квітня його тримали в камері площею 12 квадратних метрів з п'ятьма іншими арештантами.

"У приміщенні не було чим дихати, на стінах і стелі була цвіль, був присутній різкий запах вогкості", – описує Шумков умови в камері.

Пізніше, 4 квітня, його побили ще раз, уже в колонії. Тюремник завдав політв'язню не менше 5 ударів палицею по ногах.

При цьому співробітник колонії говорив: "На, отримуй, це тобі за убитих співробітників "Беркута" на Майдані".

Шумков повідомив адвокату, що у нього болять зуби, але йому не дають знеболюючих і не везуть до стоматолога.

22 квітня Шумкова відвідала адвокат правозахисного фонду "Общественный вердикт" Ірина Бірюкова. Вона повідомила, що Шумкова повторно відправили в штрафний ізолятор на 14 діб. Приводом для стягнення послужило те, що він зняв куртку, коли голився і вмивався в камері.

У попередній раз в'язня отправили в ШІЗО на 10 діб за те, що він приміряв формену куртку.

Правозахисники звернулися зі скаргою у Торжокский міський суд у зв'язку з накладеними на Шумкова стягненнями.

Нагадаємо:

  • Раніше російська "Новая газета" опублікувала відеозапис побиття в'язня в колонії Ярославля.
  • Українські політв'язні в Росії раніше неодноразово заявляли про тортури і побиття, зокрема, Геннадій АфанасьєвСтаніслав КлихОлексій ЧирнійОлександр КостенкоЄвген Панов.
  • 4 грудня 2018 грудня у Севському суді Брянської області РФ оголосили вирок херсонцю, українському військовослужбовцю Олександру Шумкову – його засудили до 4 років загального режиму.
  • У російському СІЗО його тримали з серпня 2017 року за участь у "екстремістських організаціях" (у "Правому секторі") на території України.
  • Шумков у своїх свідченнях у суді заявляв, що з охорони Яроша пішов на початку червня 2014, а в листопаді того ж року вийшов з "Правого сектора" і вступив в українську армію. Тим часом Верховний суд Росії заборонив діяльність ПС в країні лише 17 листопада 2014 року.
  • Рідні Олександра планували оскаржувати це рішення у апеляційному суді, щоб мати змогу звернутись до Європейського суду.
  • У залі суду Олександр Шумков заявив, що нічого просити не буде. У СІЗО Шумков оголошував голодування.
  • Пізніше стало відомо, що Шумкова відправили для подальшого відбування покарання у розпорядження управління федеральної служби виконання покарань Росії по Тверській області.

"Українська правда" в Threads

Теми: політв'язніРосіяПравий сектор
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