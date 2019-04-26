В'язня Кремля і екс-охоронця Яроша тюремники побили "за беркутівців" – ЗМІ
Український в'язень Кремля Олександр Шумков, засуджений за участь у "Правом секторі", заявив адвокату, що його побили співробітники слідчого ізолятора і колонії.
Про це повідомляють "Грани.ру" з посиланням на протокол адвокатського опитування, який є в розпорядженні редакції.
Захисник Роман Лизлов відвідав українця 23 квітня.
За словами Шумкова, 14 березня працівники СІЗО вивели його з камери в душову і побили згорнутим в рулон гумовим килимком, завдавши не менше 15 ударів по ногами і спині.
Українець сказав, що відчував сильний біль після побиття, але не звертався за медичною допомогою, "адже боявся подальшої розправи".
C 22 березня по 2 квітня його тримали в камері площею 12 квадратних метрів з п'ятьма іншими арештантами.
"У приміщенні не було чим дихати, на стінах і стелі була цвіль, був присутній різкий запах вогкості", – описує Шумков умови в камері.
Пізніше, 4 квітня, його побили ще раз, уже в колонії. Тюремник завдав політв'язню не менше 5 ударів палицею по ногах.
При цьому співробітник колонії говорив: "На, отримуй, це тобі за убитих співробітників "Беркута" на Майдані".
Шумков повідомив адвокату, що у нього болять зуби, але йому не дають знеболюючих і не везуть до стоматолога.
22 квітня Шумкова відвідала адвокат правозахисного фонду "Общественный вердикт" Ірина Бірюкова. Вона повідомила, що Шумкова повторно відправили в штрафний ізолятор на 14 діб. Приводом для стягнення послужило те, що він зняв куртку, коли голився і вмивався в камері.
У попередній раз в'язня отправили в ШІЗО на 10 діб за те, що він приміряв формену куртку.
Правозахисники звернулися зі скаргою у Торжокский міський суд у зв'язку з накладеними на Шумкова стягненнями.
Нагадаємо:
- Раніше російська "Новая газета" опублікувала відеозапис побиття в'язня в колонії Ярославля.
- Українські політв'язні в Росії раніше неодноразово заявляли про тортури і побиття, зокрема, Геннадій Афанасьєв, Станіслав Клих, Олексій Чирній, Олександр Костенко, Євген Панов.
- 4 грудня 2018 грудня у Севському суді Брянської області РФ оголосили вирок херсонцю, українському військовослужбовцю Олександру Шумкову – його засудили до 4 років загального режиму.
- У російському СІЗО його тримали з серпня 2017 року за участь у "екстремістських організаціях" (у "Правому секторі") на території України.
- Шумков у своїх свідченнях у суді заявляв, що з охорони Яроша пішов на початку червня 2014, а в листопаді того ж року вийшов з "Правого сектора" і вступив в українську армію. Тим часом Верховний суд Росії заборонив діяльність ПС в країні лише 17 листопада 2014 року.
- Рідні Олександра планували оскаржувати це рішення у апеляційному суді, щоб мати змогу звернутись до Європейського суду.
- У залі суду Олександр Шумков заявив, що нічого просити не буде. У СІЗО Шумков оголошував голодування.
- Пізніше стало відомо, що Шумкова відправили для подальшого відбування покарання у розпорядження управління федеральної служби виконання покарань Росії по Тверській області.
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