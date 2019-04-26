Узника Кремля и экс-охранника Яроша тюремщики побили "за беркутовцев" – СМИ

Украинский узник Кремля Александр Шумков, осужденный участие в "Правом секторе", заявил адвокату, что его избили сотрудники следственного изолятора и колонии.

Об этом сообщают "Грани.ру" со ссылкой на протокол адвокатского опроса, который есть в распоряжении редакции.

Защитник Роман Лызлов посетил украинца 23 апреля.

По словам Шумкова, 14 марта работники СИЗО вывели его из камеры в душевую и избили свернутым в рулон резиновым ковриком, нанеся не менее 15 ударов по ногами и спине.

Украинец сказал, что испытывал сильную боль после избиения, но не обращался за медицинской помощью, "так как боялся дальнейшей расправы".

C 22 марта по 2 апреля его держали в камере площадью 12 квадратных метров с пятью другими арестантами.

"В помещении было нечем дышать, на стенах и потолке была плесень, присутствовал резкий запах сырости", – описывает Шумков условия в камере.

Позже, 4 апреля, его избили еще раз, уже в колонии. Тюремщик нанес политзаключенному не менее 5 ударов дубинкой по ногам.

При этом сотрудник колонии говорил: "На, получай, это тебе за убитых сотрудников "Беркута" на Майдане".

Шумков сообщил адвокату, что у него болят зубы, но ему не дают обезболивающих и не везут к стоматологу.

22 апреля Шумкова посетила адвокат "Общественного вердикта" Ирина Бирюкова. Она сообщила, что Шумкова повторно отправили в штрафной изолятор на 14 суток. Поводом для взыскания послужило то, что он снял куртку, когда брился и умывался в камере.

В предыдущий раз узника отправили в ШИЗО на 10 суток за то, что он примерил форменную куртку.

Правозащитники обратились с жалобой в Торжокский городской суд в связи с наложенными на Шумкова взысканиями.

Напомним: