Узника Кремля и экс-охранника Яроша тюремщики побили "за беркутовцев" – СМИ
Украинский узник Кремля Александр Шумков, осужденный участие в "Правом секторе", заявил адвокату, что его избили сотрудники следственного изолятора и колонии.
Об этом сообщают "Грани.ру" со ссылкой на протокол адвокатского опроса, который есть в распоряжении редакции.
Защитник Роман Лызлов посетил украинца 23 апреля.
По словам Шумкова, 14 марта работники СИЗО вывели его из камеры в душевую и избили свернутым в рулон резиновым ковриком, нанеся не менее 15 ударов по ногами и спине.
Украинец сказал, что испытывал сильную боль после избиения, но не обращался за медицинской помощью, "так как боялся дальнейшей расправы".
C 22 марта по 2 апреля его держали в камере площадью 12 квадратных метров с пятью другими арестантами.
"В помещении было нечем дышать, на стенах и потолке была плесень, присутствовал резкий запах сырости", – описывает Шумков условия в камере.
Позже, 4 апреля, его избили еще раз, уже в колонии. Тюремщик нанес политзаключенному не менее 5 ударов дубинкой по ногам.
При этом сотрудник колонии говорил: "На, получай, это тебе за убитых сотрудников "Беркута" на Майдане".
Шумков сообщил адвокату, что у него болят зубы, но ему не дают обезболивающих и не везут к стоматологу.
22 апреля Шумкова посетила адвокат "Общественного вердикта" Ирина Бирюкова. Она сообщила, что Шумкова повторно отправили в штрафной изолятор на 14 суток. Поводом для взыскания послужило то, что он снял куртку, когда брился и умывался в камере.
В предыдущий раз узника отправили в ШИЗО на 10 суток за то, что он примерил форменную куртку.
Правозащитники обратились с жалобой в Торжокский городской суд в связи с наложенными на Шумкова взысканиями.
Напомним:
- Ранее российская "Новая газета" опубликовала видеозапись избиения заключенного в колонии Ярославля.
- Украинские политзаключенные в России ранне неоднократно заявляли о пытках и избиениях, в частности, Геннадий Афанасьев, Станислав Клых, Алексей Чирний, Александр Костенко, Евгений Панов.
- 4 декабря 2018 года в Севском суде Брянской области РФ объявили приговор херсонцу, украинскому военнослужащему Александру Шумкову – его приговорили к 4 годам общего режима.
- В российском СИЗО его держали с августа 2017 года за участие в "экстремистских организациях" (в "Правом секторе") на территории Украины.
- Шумков в своих показаниях в суде заявлял, что из охраны Яроша ушел в начале июня 2014, а в ноябре того же года вышел из "Правого сектора" и поступил в украинскую армию. Между тем Верховный суд России запретил деятельность ПС в стране лишь 17 ноября 2014 года.
- Родные Александра собирались обжаловать это решение в апелляционном суде, чтобы иметь возможность обратиться в Европейский суд.
- В зале суда Александр Шумков заявил, что ничего просить не будет. В СИЗО Шумков объявлял голодовку.
- Позднее стало известно, что Шумкова отправили для дальнейшего отбывания наказания в распоряжение управления федеральной службы исполнения наказаний России по Тверской области.
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