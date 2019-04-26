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Узника Кремля и экс-охранника Яроша тюремщики побили "за беркутовцев" – СМИ

Пятница, 26 апреля 2019, 13:02
Узника Кремля и экс-охранника Яроша тюремщики побили за беркутовцев – СМИ

Украинский узник Кремля Александр Шумков, осужденный участие в "Правом секторе",  заявил адвокату, что его избили сотрудники следственного изолятора и колонии.

Об этом сообщают "Грани.ру" со ссылкой на протокол адвокатского опроса, который есть в распоряжении редакции.

Защитник Роман Лызлов посетил украинца 23 апреля.

По словам Шумкова, 14 марта работники СИЗО вывели его из камеры в душевую и избили свернутым в рулон резиновым ковриком, нанеся не менее 15 ударов по ногами и спине.

Украинец сказал, что испытывал сильную боль после избиения, но не обращался за медицинской помощью, "так как боялся дальнейшей расправы".

C 22 марта по 2 апреля его держали в камере площадью 12 квадратных метров с пятью другими арестантами.

"В помещении было нечем дышать, на стенах и потолке была плесень, присутствовал резкий запах сырости", – описывает Шумков условия в камере.

Позже, 4 апреля, его избили еще раз, уже в колонии. Тюремщик нанес политзаключенному не менее 5 ударов дубинкой по ногам.

При этом сотрудник колонии говорил: "На, получай, это тебе за убитых сотрудников "Беркута" на Майдане".

Шумков сообщил адвокату, что у него болят зубы, но ему не дают обезболивающих и не везут к стоматологу.

22 апреля Шумкова посетила адвокат "Общественного вердикта" Ирина Бирюкова. Она сообщила, что Шумкова повторно отправили в штрафной изолятор на 14 суток. Поводом для взыскания послужило то, что он снял куртку, когда брился и умывался в камере.

В предыдущий раз узника отправили в ШИЗО на 10 суток за то, что он примерил форменную куртку.

Правозащитники обратились с жалобой в Торжокский городской суд в связи с наложенными на Шумкова взысканиями.

Напомним:

  • Ранее российская "Новая газета" опубликовала видеозапись избиения заключенного в колонии Ярославля.
  • Украинские политзаключенные в России ранне неоднократно заявляли о пытках и избиениях, в частности, Геннадий АфанасьевСтанислав КлыхАлексей ЧирнийАлександр КостенкоЕвгений Панов.
  • 4 декабря 2018 года в Севском суде Брянской области РФ объявили приговор херсонцу, украинскому военнослужащему Александру Шумкову – его приговорили к 4 годам общего режима.
  • В российском СИЗО его держали с августа 2017 года за участие в "экстремистских организациях" (в "Правом секторе") на территории Украины.
  • Шумков в своих показаниях в суде заявлял, что из охраны Яроша ушел в начале июня 2014, а в ноябре того же года вышел из "Правого сектора" и поступил в украинскую армию. Между тем Верховный суд России запретил деятельность ПС в стране лишь 17 ноября 2014 года.
  • Родные Александра собирались обжаловать это решение в апелляционном суде, чтобы иметь возможность обратиться в Европейский суд.
  • В зале суда Александр Шумков заявил, что ничего просить не будет. В СИЗО Шумков объявлял голодовку.
  • Позднее стало известно, что Шумкова отправили для дальнейшего отбывания наказания в распоряжение управления федеральной службы исполнения наказаний России по Тверской области.

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Темы: политзаключенныеРосcияПравый сектор
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