Коломойський на росТБ розповів, як допомагав Зеленському порадами

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Субота, 27 квітня 2019, 18:11

Олігарх Ігор Коломойський заявив, що "допомагав" обраному президенту України Володимиру Зеленському порадами, і робить це й зараз. 

Про це Коломойський заявив в інтерв'ю російському каналу "НТВ".

За його словами, поради він давав "за шість місяців, можливо, один-два рази". 

"Я готовий допомагати йому порадами, і іноді допомагаю, але це - не масове явище", - зазначив він. 

"Він (Зеленський - ред.) взяв собі на плечі великий груз, і найперше - це його відповідальність... Так, ми сподіваємось, що він впорається. 

Коломойський також повторив свій намір повернутися в Україну після інавгурації Зеленського та після приїзду спершу "відпочити у селі під Дніпропетровськом".

Українська правда

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Теми: Коломойський Зеленський вибори
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