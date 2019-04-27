Коломойський на росТБ розповів, як допомагав Зеленському порадами

Олігарх Ігор Коломойський заявив, що "допомагав" обраному президенту України Володимиру Зеленському порадами, і робить це й зараз.

Про це Коломойський заявив в інтерв'ю російському каналу "НТВ".

За його словами, поради він давав "за шість місяців, можливо, один-два рази".

"Я готовий допомагати йому порадами, і іноді допомагаю, але це - не масове явище", - зазначив він.

При цьому на питання, в якому статусі він бачить свою свівпрацю з командою Зеленського, Коломойський заявив "Ну, максимум - консультувати у чомусь його".

"Він (Зеленський - ред.) взяв собі на плечі великий груз, і найперше - це його відповідальність... Так, ми сподіваємось, що він впорається.

Коломойський також повторив свій намір повернутися в Україну після інавгурації Зеленського та після приїзду спершу "відпочити у селі під Дніпропетровськом".

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