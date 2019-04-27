Коломойський на росТБ розповів, як допомагав Зеленському порадами
Олігарх Ігор Коломойський заявив, що "допомагав" обраному президенту України Володимиру Зеленському порадами, і робить це й зараз.
Про це Коломойський заявив в інтерв'ю російському каналу "НТВ".
За його словами, поради він давав "за шість місяців, можливо, один-два рази".
"Я готовий допомагати йому порадами, і іноді допомагаю, але це - не масове явище", - зазначив він.
При цьому на питання, в якому статусі він бачить свою свівпрацю з командою Зеленського, Коломойський заявив "Ну, максимум - консультувати у чомусь його".
"Він (Зеленський - ред.) взяв собі на плечі великий груз, і найперше - це його відповідальність... Так, ми сподіваємось, що він впорається.
Коломойський також повторив свій намір повернутися в Україну після інавгурації Зеленського та після приїзду спершу "відпочити у селі під Дніпропетровськом".
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Нагадаємо,
- Раніше журналісти програми "Схеми" оприлюднили інформацію, що протягом двох останніх років шоумен і кандидат в президенти Володимир Зеленський 11 разів літав до Женеви, коли олігарх Ігор Коломойський мешкав там, а після його переїзду до Ізраїлю влітку 2018 року Зеленський ще двічі літав в Тель-Авів.
- Журналісти зазначили, що у кожній другій поїздці кандидата у президенти супроводжував юрист олігарха Андрій Богдан, який згодом став головним юридичним радником кампанії Зеленського на виборах президента.
- 21 квітня 2019 року відбувся другий тур виборів президента України, згідно з підрахунками ЦВК, за кандидата у президенти Володимира Зеленського віддали голоси понад 73% українців, за діючого главу держави Петра Порошенка – майже 24,5%.