Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Коломойський на росТБ розповів, як допомагав Зеленському порадами

Субота, 27 квітня 2019, 18:11
Коломойський на росТБ розповів, як допомагав Зеленському порадами

Олігарх Ігор Коломойський заявив, що "допомагав" обраному президенту України Володимиру Зеленському порадами, і робить це й зараз. 

Про це Коломойський заявив в інтерв'ю російському каналу "НТВ".

За його словами, поради він давав "за шість місяців, можливо, один-два рази". 

"Я готовий допомагати йому порадами, і іноді допомагаю, але це - не масове явище", - зазначив він. 

При цьому на питання, в якому статусі він бачить свою свівпрацю з командою Зеленського, Коломойський заявив "Ну, максимум - консультувати у чомусь його". 

"Він (Зеленський - ред.) взяв собі на плечі великий груз, і найперше - це його відповідальність... Так, ми сподіваємось, що він впорається. 

Коломойський також повторив свій намір повернутися в Україну після інавгурації Зеленського та після приїзду спершу "відпочити у селі під Дніпропетровськом".

Читайте також:

Результати виборів президента України 2019. Голосування у регіонах. Екзит-поли

Президент ненависті. Чого варто боятися Зеленському

Нагадаємо,

  • Раніше журналісти програми "Схеми" оприлюднили інформацію, що протягом двох останніх років шоумен і кандидат в президенти Володимир Зеленський 11 разів літав до Женеви, коли олігарх Ігор Коломойський мешкав там, а після його переїзду до Ізраїлю влітку 2018 року Зеленський ще двічі літав в Тель-Авів.
  • Журналісти зазначили, що у кожній другій поїздці кандидата у президенти супроводжував юрист олігарха Андрій Богдан, який згодом став головним юридичним радником кампанії Зеленського на виборах президента.
  • 21 квітня 2019 року відбувся другий тур виборів президента України, згідно з підрахунками ЦВК, за кандидата у президенти Володимира Зеленського віддали голоси понад 73% українців, за діючого главу держави Петра Порошенка – майже 24,5%. 

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: КоломойськийЗеленськийвибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

Усі новини...
Коломойський
Коломойський вступає у судову справу на боці росіянина-олігарха щодо конфіскації активів VS Energy
СБУ викрила бізнес-партнера Коломойського на крадіжці 600 млн у перший день вторгнення РФ
Схема на "Центренерго": суд призначив заставу керівнику пов'язаної з Коломойським компанії
Останні новини
10:03
Відновити роботу "Київстар" допомагають Microsoft, Cisco та Ericsson
09:56
Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"
09:55
Ізраїльські війська заливають водою й атакують тунелі Хамасу – WSJ
09:44
У Києві через обстріли частина приватних будинків залишилась без світла
09:21
Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва
09:18
Проти світового порядку насильства - Анналена Бербок
09:06
Соломія Бобровська: Суспільство просто волає, що хоче бачити Зеленського і Залужного спільно і разом
09:00
ЄС передав пакет нелетального обладнання для армії Молдови
08:33
Генштаб: Росіяни вдарили по Києву 10 балістичними ракетами, на фронті намагаються оточити Авдіївку
08:33
фото Двоє поранених, зруйновані підприємство і ангар, пошкоджені 11 авто − наслідки удару по Одещині
Усі новини...
Реклама: