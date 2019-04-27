Коломойский на росТВ рассказал, как помогал Зеленскому советами
Олигарх Игорь Коломойский заявил, что "помогал" избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому советами, и продолжает это делать.
Об этом Коломойский заявил в интервью российскому каналу "НТВ".
По его словам, советы он давал "за шесть месяцев, возможно, один-два раза".
"Я готов помогать ему советами, и иногда помогаю, но это - не массовое явление", - отметил он.
При этом на вопрос, в каком статусе он видит себя в команде Зеленского, Коломойский заявил "Ну, максимум - консультировать в чем-то его".
"Он (Зеленский - ред.) взял себе на плечи большой груз, и в первую очередь - это его ответственность ... Да, мы надеемся, что он справится", - заявил олигарх.
Коломойский также повторил свое намерение вернуться в Украину после инаугурации Зеленского и после приезда сначала намерен "отдохнуть в деревне под Днепропетровском".
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Напомним,
- Ранее журналисты программы "Схемы" обнародовали информацию, что в течение двух последних лет шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский 11 раз летал в Женеву, когда олигарх Игорь Коломойский жил там, а после его переезда в Израиль летом 2018 года Зеленский еще дважды летал в Тель-Авив.
- Журналисты отметили, что в каждой второй поездке кандидата в президенты сопровождал юрист олигарха Андрей Богдан, который впоследствии стал главным юридическим советником кампании Зеленского на выборах президента.
- 21 апреля 2019 года состоялся второй тур выборов президента Украины, согласно подсчетам ЦИК, за кандидата в президенты Владимира Зеленского отдали голоса более 73% украинцев, за действующего главу государства Петра Порошенко - почти 24,5%.