Коломойский на росТВ рассказал, как помогал Зеленскому советами

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Суббота, 27 апреля 2019, 18:11

Олигарх Игорь Коломойский заявил, что "помогал" избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому советами, и продолжает это делать. 

Об этом Коломойский заявил в интервью российскому каналу "НТВ".

По его словам, советы он давал "за шесть месяцев, возможно, один-два раза".

"Я готов помогать ему советами, и иногда помогаю, но это - не массовое явление", - отметил он.

"Он (Зеленский - ред.) взял себе на плечи большой груз, и в первую очередь - это его ответственность ... Да, мы надеемся, что он справится", - заявил олигарх. 

Коломойский также повторил свое намерение вернуться в Украину после инаугурации Зеленского и после приезда сначала намерен "отдохнуть в деревне под Днепропетровском".

Украинская правда

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Темы: Коломойский Зеленский виборы
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