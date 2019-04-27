Коломойский на росТВ рассказал, как помогал Зеленскому советами

Олигарх Игорь Коломойский заявил, что "помогал" избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому советами, и продолжает это делать.

Об этом Коломойский заявил в интервью российскому каналу "НТВ".

По его словам, советы он давал "за шесть месяцев, возможно, один-два раза".

"Я готов помогать ему советами, и иногда помогаю, но это - не массовое явление", - отметил он.

При этом на вопрос, в каком статусе он видит себя в команде Зеленского, Коломойский заявил "Ну, максимум - консультировать в чем-то его".

"Он (Зеленский - ред.) взял себе на плечи большой груз, и в первую очередь - это его ответственность ... Да, мы надеемся, что он справится", - заявил олигарх.

Коломойский также повторил свое намерение вернуться в Украину после инаугурации Зеленского и после приезда сначала намерен "отдохнуть в деревне под Днепропетровском".

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