Коломойский: "Когда победит Зеленский, я вернусь в Украину"

В случае победы Владимира Зеленского на выборах президента Украины олигарх Игорь Коломойский обещает вернуться в Украину.

Об этом он рассказал в интервью журналистам программы "Схемы".

На вопрос, вернется ли он, если шоумен будет избран президентом, Коломойский ответил:

"Ну конечно. Я так собирался и раньше вернуться, но сейчас там всякие случаи ... Чтобы не было предвыборных каких-то ... У меня были планы вернуться в Украину между первым и вторым туром, еще до первого тура. Но в связи с тем, что такая острая политическая борьба, и чтобы не вносить сумятицу, переполох, поэтому я решил здесь спокойно отсидеться и не нервировать никого в Украине", - рассказал олигарх.

С сентября 2018 года Коломойский живет в Израиле. По его словам, он переехал из Швейцарии в другую страну "по семейным обстоятельствам".

"Нахожусь сейчас здесь в ожидании того, что мне скажут мои адвокаты в связи с последним данным, которые появились в прессе", - добавил он.

Как уточняют журналисты, олигарх подразумевает вероятное расследование ФБР, о котором ранее сообщили СМИ, а в самом Федеральном Бюро "не подтвердили и не опровергли" его.

"Да. В связи с якобы расследованием в США, потому что нет никаких комментариев. Ничего не понятно. Поэтому адвокаты посоветовали побыть здесь, пока прояснится ситуация", - рассказал Коломойский.

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Напомним: