Член екіпажу скандального "Норда" поскаржився на кримську "владу": Нічим не допомагають

Другий помічник капітана керченського судна "Норд" Юрій Савельєв поскаржився на дії кримських "влади" після повернення до окупованого Крим.

Про це Савельєв заявив в інтерв'ю виданню "Керч ФМ".

За його словами, після того як "влади" Криму на чолі з Сергієм Аксьоновим урочисто зустріли рибалок на адмінграніце 30 жовтня 2018 року, їх привезли на автовокзал Керчі і залишили там без грошей і телефонів, і не допомагають рибалкам у вирішенні проблем, які виникли після повернення до окупованого Крим.

"Ми без копійки грошей, голодні приїхали до Керчі. Адміністрація міста знала, що нас обміняли, але ніхто нічого не організував, щоб доставити нас додому. Сім'ї наші не знали, коли і куди ми приїдемо. Нас пізно ввечері привезли на автовокзал і висадили, а далі - хоч пішки", - заявив Савельєв.

Він додав, що моряки не мали при собі "ні грошей, ні телефонів, ні одягу".

"Осад тільки залишився", - додав Савельєв враження про дії кримської "влади" після повернення моряків.

За його словами, він і ще один рибалка з "Норду" залишилися у рибколгоспі в Керчі, а решта - "або вдома без роботи або розбіглися - хто у Пітер подався, хто в Анапу". Савельєв також додав, що до літа команда "Норда" очікує на новий сейнер.

Савельєв також заявив, що після повернення в Керч моряки самі оплачували держмито для відновлення російських паспортів, оскільки міська "адміністрація" відмовила їм у допомозі.

Він зазначив, що членам екіпажу "Норд" на материковій частині України повернули видані у російському консульстві в Києві паспорти для виїзду за кордон, але не повернули "російські" документи, видані в окупованому Криму.

"Наші (російські паспорти - ред.) потрібно було відновлювати у загальній черзі за 1500 рублів. ... Звернулися до адміністрації, щоб вона організувала нам отримання паспортів, нам відповіли, що грошей у них немає, і фонду такого, щоб оплачувати наше держмито, у них теж немає", - поскаржився Савельєв.

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