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Член экипажа скандального "Норда" пожаловался на крымскую "власть": Ничем не помогают

Воскресенье, 28 апреля 2019, 19:35

Второй помощник капитана керченского судна "Норд" Юрий Савельев пожаловался на действия крымских "властей" после возвращения в оккупированный Крым.

Об этом Савельев заявил в интервью изданию "Керчь ФМ".

По его словам, после того как "власти" Крыма во главе с Сергеем Аксеновым торжественно встретили рыбаков на админгранице 30 октября 2018 года, их привезли на автовокзал Керчи и оставили там без денег и телефонов, и не помогают рыбакам в решении проблем, которые возникли после возвращения в оккупированный Крым.

"Мы без копейки денег, голодные приехали в Керчь. Администрация города знала, что нас обменяли, но никто ничего не организовал, чтобы доставить нас домой. Семьи наши не знали, когда и куда мы приедем. Нас поздно вечером привезли на автовокзал и высадили, а дальше – хоть пешком", - заявил Савельев.

Он добавил, что при себе у моряков не было "ни денег, ни телефонов, ни одежды".

"Осадок только остался", – отметил Савельев о действиях крымских "властей" после возвращения моряков. 

По его словам,  он и еще один рыбак с "Норда" остались в рыбколхозе в Керчи, а остальные - "или дома без работы или разбежались - кто в Питер подался, кто в Анапе". Савельев также добавил, что к лету команда "Норда" ждет новый сейнер.  

Савельев также заявил, что после возвращения в Керчь моряки сами оплачивали госпошлину для восстановления российских паспортов, поскольку городская "администрация" отказала им в помощи. 

Он отметил, что членам экипажа "Норда" на материковой части Украины вернули выданные в российском консульстве в Киеве паспорта для выезда за границу, но не вернули "российские" паспорта, выданные в Крыму.

"Наши (российские паспорта - ред.) нужно было восстанавливать в общей очереди за 1500 рублей.  ... Обратились в администрацию, чтобы она организовала нам получение паспортов, нам ответили, что денег у них нет, и фонда такого, чтобы оплачивать нашу госпошлину, у них тоже нет", – пожаловался Савельев.

Напомним,

  • 25 марта 2018 г. корабль морской охраны украинских пограничников задержал в Азовском море рыболовецкое судно-нарушитель "Норд" под флагом РФ.
  • Следствие объявило капитану рыболовного судна "Норд" Владимиру Горбенко подозрение в совершении уголовного преступления по статье "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее".
  • Кроме этого Горбенко сообщили о еще одном подозрении по ст. 249 (Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом) УК, по которой предусмотрена ответственность до 3 лет лишения свободы.
  • Адвокат капитана "Норда" заявил об исчезновении своего подзащитного. По его словам, связь с Горбенко исчез 26 января.
  • Полиция объявила Горбенко в розыск.
  • В феврале стало известно, что Горбенко якобы находится на территории оккупированного Крыма.

Темы: КрымоккупацияРосcия
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