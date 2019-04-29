Луганчани готуються отримувати російські паспорти

Жителі тимчасово окупованого Луганська стали оформляти псевдодокументи терористичної організації ЛНР, щоб було простіше отримати російський паспорт.

Про це повідомляє LIGA.net.

Відзначається, що деякі жителі займають черги в так званий паспортний стіл з 4 ранку.

"Ми тут безправні. Це може змінити ситуацію. Можна день помучитися і здати документи на ЛНР-вський паспорт", - сказав луганчанин Сергій, ім'я якого змінили з метою безпеки.

За словами іншого співрозмовника Олександра, пільги будуть у тих, "в першу чергу, хто має ЛНР-вський паспорт".

"Але спочатку отримають силові структури (бойовики, – ред.), потім по "міністерствам", - пояснив він.

Також повідомляється, що планує отримувати паспорти країни-агресора і проросійськи налаштована молодь.

"Молодь, учні, звичайно, хочуть. Вони поїдуть, куди завгодно потім – і жити, і працювати, і переселяться на схід Росії. Люди хочуть (отримати російські паспорти, – ред.) тому що ще думають, що це хоч якось припинить війну", - уточнив місцевий житель Олексій.

Разом з тим луганчанка Марина розповіла, що ті, хто отримує українські пенсії, не хочуть ризикувати.

"Отримання російського паспорта не означає, що сюди прийдуть російські пенсії. Вони це розуміють і говорять, що їм не потрібно російське громадянство", - уточнила жінка.

Видання також повідомляє, що проукраїнські налаштовані жителі Луганська заявили, що відмовляються отримувати паспорти країни-окупанта.

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