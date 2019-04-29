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Луганчане готовятся получать российские паспорта

Понедельник, 29 апреля 2019, 11:50
Луганчане готовятся получать российские паспорта

Жители временно оккупированного Луганска начали оформлять псевдодокументы террористической организации ЛНР, чтобы было проще получить российский паспорт.

Об этом сообщает LIGA.net.

Отмечается, что некоторые жители занимают очереди в так называемый паспортный стол с 4 утра.

"Мы тут бесправны. Это может изменить ситуацию. Можно день помучаться и сдать документы на лнр-вский паспорт", - сказал луганчанин Сергей, имя которого изменено в целях безопасности.

По словам другого собеседника Александра, льготы будут у тех, "в первую очередь, кто имеет лнр-вский паспорт".

"Но сначала получат силовые структуры (боевики, – ред.), потом по "министерствам", - объяснил он.

Также сообщается, что планирует получать паспорта страны-агрессора и пророссийски настроенная молодежь.

"Молодежь, учащиеся, конечно, хотят. Они поедут, куда угодно потом – и жить, и работать, и переселятся на восток России. Люди хотят (получить российские паспорта, – ред.) потому что еще думают, что это хоть как-то прекратит войну", - уточнил местный житель Алексей.

Вместе с тем луганчанка Марина рассказала, что те, кто получает украинские пенсии, не хотят рисковать.

"Получение российского паспорта не означает, что сюда придут российские пенсии. Они это понимают и говорят, что им не нужно российское гражданство", - уточнила женщина.

Издание также сообщает, что проукраински настроенные жители Луганска заявили, что отказываются получать паспорта страны-оккупанта.

Напомним:

  • 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.
  • В Пенсионном фонде РФ заявили, что жители ОРДЛО, которые вступят в гражданство РФ по упрощенной процедуре, смогут получать российские пенсии только, если переедут в Россию. В то же время тем жителям ОРДЛО, которые получат российские паспорта, но останутся на территориях оккупированного Донбасса, "пенсии должна платить Украина".
  • Министерство иностранных дел Украины назвало "юридически ничтожным" указ президента РФ Владимира Путина об упрощенной выдаче российских паспортов украинцам в ОРДЛО и заявило, что это решение имеет целью дестабилизацию внутриполитической ситуации в Украине в послевыборный период.
  • Совет Безопасности ООН собралсяна заседание, чтобы обсудить указ президента РФ об упрощенном порядке получения российского гражданства жителям ОРДЛО.
  • Его участники отметили, что "паспортный указ Путина" подрывает суверенитет Украины.
  • В Великобритании заявили, что такие действия России – это попытка дестабилизировать Украину. Действия РФ осудили также Германия и Франция.
  • Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что украинские дипломаты работают над усилением международного давления на Россию из-за решения о выдаче паспортов РФ жителям оккупированной части Донбасса.
  • Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что Россия будет раздавать гражданство жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в три этапа, и что оккупанты уже составили списки на получение паспортов РФ.


 

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЛуганскРосcияоккупацияпаспорт
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