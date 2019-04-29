Луганчане готовятся получать российские паспорта

997 просмотров
Понедельник, 29 апреля 2019, 11:50

Жители временно оккупированного Луганска начали оформлять псевдодокументы террористической организации ЛНР, чтобы было проще получить российский паспорт.

Об этом сообщает LIGA.net.

Отмечается, что некоторые жители занимают очереди в так называемый паспортный стол с 4 утра.

"Мы тут бесправны. Это может изменить ситуацию. Можно день помучаться и сдать документы на лнр-вский паспорт", - сказал луганчанин Сергей, имя которого изменено в целях безопасности.

По словам другого собеседника Александра, льготы будут у тех, "в первую очередь, кто имеет лнр-вский паспорт".

"Но сначала получат силовые структуры (боевики, – ред.), потом по "министерствам", - объяснил он.

Также сообщается, что планирует получать паспорта страны-агрессора и пророссийски настроенная молодежь.

"Молодежь, учащиеся, конечно, хотят. Они поедут, куда угодно потом – и жить, и работать, и переселятся на восток России. Люди хотят (получить российские паспорта, – ред.) потому что еще думают, что это хоть как-то прекратит войну", - уточнил местный житель Алексей.

Вместе с тем луганчанка Марина рассказала, что те, кто получает украинские пенсии, не хотят рисковать.

"Получение российского паспорта не означает, что сюда придут российские пенсии. Они это понимают и говорят, что им не нужно российское гражданство", - уточнила женщина.

Издание также сообщает, что проукраински настроенные жители Луганска заявили, что отказываются получать паспорта страны-оккупанта.

Напомним:

  • 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.
  • В Пенсионном фонде РФ заявили, что жители ОРДЛО, которые вступят в гражданство РФ по упрощенной процедуре, смогут получать российские пенсии только, если переедут в Россию. В то же время тем жителям ОРДЛО, которые получат российские паспорта, но останутся на территориях оккупированного Донбасса, "пенсии должна платить Украина".
  • Министерство иностранных дел Украины назвало "юридически ничтожным" указ президента РФ Владимира Путина об упрощенной выдаче российских паспортов украинцам в ОРДЛО и заявило, что это решение имеет целью дестабилизацию внутриполитической ситуации в Украине в послевыборный период.
  • Совет Безопасности ООН собралсяна заседание, чтобы обсудить указ президента РФ об упрощенном порядке получения российского гражданства жителям ОРДЛО.
  • Его участники отметили, что "паспортный указ Путина" подрывает суверенитет Украины.
  • В Великобритании заявили, что такие действия России – это попытка дестабилизировать Украину. Действия РФ осудили также Германия и Франция.
  • Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что украинские дипломаты работают над усилением международного давления на Россию из-за решения о выдаче паспортов РФ жителям оккупированной части Донбасса.
  • Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что Россия будет раздавать гражданство жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в три этапа, и что оккупанты уже составили списки на получение паспортов РФ.


 

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Луганск Росcия оккупация паспорт
powered by lun.ua
Материалы по теме
Боевики ОРЛО передали Киеву 60 заключенных 22 апреля 2019, 13:42
ПЦУ заявила о преследовании в оккупированном Луганске 7 апреля 2019, 06:20
В Луганске подорвали автомобиль – росСМИ 19 марта 2019, 08:44
Все новости
Главные новости
Зеленский возвращается в Украину
Украина наращивает военные расходы, Россия немного сократила – SIPRI
В Норвегии обнаружили кита с видеокамерой и надписью "оборудование Санкт-Петербурга"
Политзаключенный Бекиров не получает медикаментов, возможна "сахарная кома"
Все новости
психология

5 советов как преодолеть тревожность

ted

Первое впечатление от человека: стоит ли ему доверять?

мнение

Бутерброд с колбасой лучше не есть

Поиск по сайту
Архив
Весь архів