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Изолированный интернет поддерживает только 23% россиян

Понедельник, 29 апреля 2019, 13:30

52% граждан России убеждены в пользе глобального интернета, 23% выступают за изолированный рунет.  

Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения и Аналитического центра при правительстве.

"52% россиян по-прежнему уверены, что интернет в России должен и дальше развиваться как сеть, "объединяющая весь мир", а 23% считают, что стране нужен интернет, действующий только в ее границах", - говорится в сообщении.

Интернетом в РФ сейчас не пользуются только 18% граждан, 1% не делает этого "из принципа". Вместе с тем 66% россиян не обходятся без интернета ни дня.  

Напомним:

  • Россия решила изолировать свой интернет.
  • 20 февраля 2019 года президент РФ Владимир Путин объяснил необходимость изоляции российского интернета так: "Они там сидят, это же их изобретение, и все слушают, видят и читают, что вы говорите, и накапливают эту информацию, а так не будут".
  • 10 марта в Москве прошел митинг против изоляции русского интернета. Были задержаны15 человек.
  • В тот же день, в сети появились фото "надгробия Путину", якобы установленного в Набережных Челнах.
  • На черном каменном памятнике была размещена фотография президента и надпись: "1952−2019". "Путин похоронил свободный интернет – жители Набережных Челнов похоронили Путина", – писали в соцсетях.
  • Также сообщалось, что соцсеть "ВКонтакте" начала удалять фото с "могилой Путина".
  • В марте сообщалось, что Министерство обороны России начало создавать мультисервисную транспортную сеть связи, которая станет основой для так называемого "суверенного интернета".

Темы: Росcияинтернет
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