Изолированный интернет поддерживает только 23% россиян

52% граждан России убеждены в пользе глобального интернета, 23% выступают за изолированный рунет.

Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения и Аналитического центра при правительстве.

"52% россиян по-прежнему уверены, что интернет в России должен и дальше развиваться как сеть, "объединяющая весь мир", а 23% считают, что стране нужен интернет, действующий только в ее границах", - говорится в сообщении.

Интернетом в РФ сейчас не пользуются только 18% граждан, 1% не делает этого "из принципа". Вместе с тем 66% россиян не обходятся без интернета ни дня.

Напомним: