Уряд заборонив нерегулярні польоти до РФ через витівку Бойка і Медведчука

Кабінет міністрів підтримав проект постанови Міністерства внутрішніх справ про заборону нерегулярного авіасполучення між Україною та Російською Федерацією після візиту проросійського депутата "Опозиційної платформи – За життя" Юрія Бойка та Віктора Медведчука до РФ.

Відповідний проект постанови на засіданні уряду озвучив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"Ми зробили аналіз обставин цього перельоту. Бойко скористався лазівкою в нашому законодавстві. Отримав відповідне добро ФСБ Росії і прямим перельотом "Київ-Москва" потрапив на перемовини з прем’єром держави агресора", - сказав Аваков.

"Тому поданий на розгляд проект постанови "Про внесення змін до положення про використання повітряного простору України", поданий на розгляд проект постанови розроблений МВС з метою захисту державної безпеки та відведення можливих загроз національної безпеки шляхом унеможливлення нерегулярного авіасполучення між Україною та державою агресором", - додав міністр.

За словами Авакова, на виконання вимог закону про санкції рішенням РНБО, до ряду авіакомпаній РФ були застосовані обмежувальні заходи у вигляді обмеження часткового чи повного транзиту ресурсів, польотів чи перевезень на територію України, у той же час, за словами міністра, зазначенні заборони не розповсюджувалися на нерегулярні рейси між Україною і РФ.

Такі рейси, зі слів Авакова, здійснюються літаками не зареєстрованими в Росії, що створює загрозу нацбезпеці України.

"Проектом акту пропонується встановити заборону на здійснення нерегулярних рейсів-перельотів між Україною та державою агресором, за виключенням, рейсів необхідних для забезпечення дії місій міжнародних організацій, ООН, Організації з безпеки і співробітництва в Європі і Червоного хреста", - додав Аваков.

Уряд з ініціативи @MVS_UA закрив нормативну шпарину, яку використали для принизливого візиту на поклон до Кремля їхні посіпаки Бойко-Медведчук. Відтепер з України у країну-агресор заборонено будь-яке, авіасполучення 🛫🛬 окрім міжнародних місій ООН🇺🇳, ОБСЄ, Червоного хреста #МВС pic.twitter.com/nuFongG2zn — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 3 квітня 2019 р.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман, заявив, що дозволив би таким політикам прямі рейси в один кінець на кукурузниках Ан-2.

"Всі мають розуміти єдине, що ніхто немає права принижувати державу. Навіть політики з якоюсь іншою ідеологією", - сказав Гройсман.

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