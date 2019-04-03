Уряд заборонив нерегулярні польоти до РФ через витівку Бойка і Медведчука
Кабінет міністрів підтримав проект постанови Міністерства внутрішніх справ про заборону нерегулярного авіасполучення між Україною та Російською Федерацією після візиту проросійського депутата "Опозиційної платформи – За життя" Юрія Бойка та Віктора Медведчука до РФ.
Відповідний проект постанови на засіданні уряду озвучив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
"Ми зробили аналіз обставин цього перельоту. Бойко скористався лазівкою в нашому законодавстві. Отримав відповідне добро ФСБ Росії і прямим перельотом "Київ-Москва" потрапив на перемовини з прем’єром держави агресора", - сказав Аваков.
"Тому поданий на розгляд проект постанови "Про внесення змін до положення про використання повітряного простору України", поданий на розгляд проект постанови розроблений МВС з метою захисту державної безпеки та відведення можливих загроз національної безпеки шляхом унеможливлення нерегулярного авіасполучення між Україною та державою агресором", - додав міністр.
За словами Авакова, на виконання вимог закону про санкції рішенням РНБО, до ряду авіакомпаній РФ були застосовані обмежувальні заходи у вигляді обмеження часткового чи повного транзиту ресурсів, польотів чи перевезень на територію України, у той же час, за словами міністра, зазначенні заборони не розповсюджувалися на нерегулярні рейси між Україною і РФ.
Такі рейси, зі слів Авакова, здійснюються літаками не зареєстрованими в Росії, що створює загрозу нацбезпеці України.
"Проектом акту пропонується встановити заборону на здійснення нерегулярних рейсів-перельотів між Україною та державою агресором, за виключенням, рейсів необхідних для забезпечення дії місій міжнародних організацій, ООН, Організації з безпеки і співробітництва в Європі і Червоного хреста", - додав Аваков.
Уряд з ініціативи @MVS_UA закрив нормативну шпарину, яку використали для принизливого візиту на поклон до Кремля їхні посіпаки Бойко-Медведчук. Відтепер з України у країну-агресор заборонено будь-яке, авіасполучення 🛫🛬 окрім міжнародних місій ООН🇺🇳, ОБСЄ, Червоного хреста #МВС pic.twitter.com/nuFongG2zn— Arsen Avakov (@AvakovArsen) 3 квітня 2019 р.
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман, заявив, що дозволив би таким політикам прямі рейси в один кінець на кукурузниках Ан-2.
"Всі мають розуміти єдине, що ніхто немає права принижувати державу. Навіть політики з якоюсь іншою ідеологією", - сказав Гройсман.
Нагадаємо:
- У вересні-жовтні 2015 року Росія заборонила українським компаніям літати в РФ. Україна також повністю припинила авіасполучення з Росією.
- 22 березня 2019 року кандидат у президенти Юрій Бойко та кум президента РФ Володимира Путіна Віктор Медведчук зустрілись у Москві з прем'єром Росії Дмитром Медведєвим.
- 2 квітня стало відомо, що через політ Бойка-Медведчука до Москви відкрили кримінальну справу проти співробітників Державної прикордонної та Державної авіаційної служб.
- Служба безпеки пообіцяла в стислі терміни надати у межах своєї компетенції правову оцінку поїздці Бойка і Медведчука до Москви.
- Луценко наголосив, що у зв'язку із цим питання є не тільки до аерослужби, а й до прикордонної служби, яка випустила цих осіб всупереч встановленому порядку. Генпрокуратура доручила ДБР розібратись із ситуацією.
- Водночас, у Держприкордонслужбі заявили, що надання дозволу на виліт повітряних суден – не компетенція відомства, яке лише перевіряє документи і наявність обмеження для громадянина.
- Попри заборону на пряме авіасполучення між Україною та Росією кум Путіна Віктор Медведчук періодично літає з Києва до Москви.
- Він нібито має дозвіл на польоти для проведення офіційних переговорів щодо звільнення українських заручників.
- В кінці липня 2018 року Медведчук повідомив про рішення приєднатися до партії "За життя" Вадима Рабіновича і очолити напрямок щодо "відновлення миру" з Росією.
- Проти Медведчука також розслідується справа про державну зраду і сепаратизм за слова про необхідність створення "автономного регіону Донбас" із закріпленням цього статусу в Конституції.
- Юрій Бойко – народний депутат від "Опозиційного блоку", захищений депутатською недоторканістю. Разом із Рабіновичем він заснував об’єднання "Опозиційна платформа – За життя".