У ЦВК запевнили, що будуть готові провести дострокові вибори до Ради

У разі оголошення дострокових парламентських виборів, Центральна виборча комісія буде готова до їх проведення.

Про це повідомила голова ЦВК Тетяна Сліпачук.

"Я думаю, у разі, якщо відповідне рішення буде прийняте на всіх законних підставах, то у нас мало шансів бути не готовими. Я б скоріше ставила питання, наскільки всі необхідні речі, які мають бути здійснені для того, щоб вони відбулися, будуть також оперативно вирішені, тому що ми маємо питання щодо законодавства, яке регулює (проведення виборів – ред.), питання щодо строків і порядку проведення публічних закупівель, які мають дуже важливий вплив, і які в рамках парламентських виборів будуть значно більшою проблемою, ніж на рівні президентських", - сказала вона.

На думку Сліпачук, це є комплексним питанням, але ЦВК у межах своїх повноважень буде здійснювати все, щоб зробити ті кроків, які необхідні для виборчого процесу.

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