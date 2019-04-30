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У ЦВК запевнили, що будуть готові провести дострокові вибори до Ради

Вівторок, 30 квітня 2019, 14:55

У разі оголошення дострокових парламентських виборів, Центральна виборча комісія буде готова до їх проведення.

Про це повідомила голова ЦВК Тетяна Сліпачук.

"Я думаю, у разі, якщо відповідне рішення буде прийняте на всіх законних підставах, то у нас мало шансів бути не готовими. Я б скоріше ставила питання, наскільки всі необхідні речі, які мають бути здійснені для того, щоб вони відбулися, будуть також оперативно вирішені, тому що ми маємо питання щодо законодавства, яке регулює (проведення виборів – ред.), питання щодо строків і порядку проведення публічних закупівель, які мають дуже важливий вплив, і які в рамках парламентських виборів будуть значно більшою проблемою, ніж на рівні президентських", - сказала вона.

На думку Сліпачук, це є комплексним питанням, але ЦВК у межах своїх повноважень буде здійснювати все,  щоб зробити ті кроків, які необхідні для виборчого процесу.

Нагадаємо:

  • Раніше шоумен і кандидат у президенти Володимир Зеленський заявляв, що в разі перемоги на виборах планує подати закон про імпічмент, а про розпуск Верховної Ради буде думати.
  • 22 квітня спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що наразі немає підстав для розпуску парламенту, а після 27 травня їх і не зможе виникнути.
  • 23 квітня народний депутат від партії "Відродження" Валерій Писаренко почав збирати підписи за відставку голову парламенту Андрія Парубія.
  • Парламентські фракції "Народний фронт" і "Блок Петра Порошенко" стверджують, що проведення дострокових виборів Верховної Ради є незаконним.

Українська правда

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Теми: ЦВКвибориВерховна Рада
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