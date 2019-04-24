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БПП і "Народний фронт": Проводити дострокові вибори в Раду незаконно

Середа, 24 квітня 2019, 10:40
БПП і Народний фронт: Проводити дострокові вибори в Раду незаконно

Парламентські фракції "Народний фронт" і "Блок Петра Порошенко" стверджують, що проведення дострокових виборів Верховної Ради є незаконним.

Відповідна заява була озвучена з трибуни Ради у середу, повідомляє "Інтерфакс Україна".

"Верховна Рада піде на чергові вибори в жовтні, як це передбачено в Конституції... Будь-які спроби розпустити парламент в цій час - шкідливі і незаконні. Парламент приймає важливі закони, уряд працює у поті чола", - сказав глава фракції "Народний фронт" Максим Бурбак від імені своєї фракції і фракції БПП.

Також обидві фракції висловилися на підтримку голови Верховної Ради України Андрія Парубія щодо якого ініційований збір підписів в парламенті за його відкликання з посади спікера.

"Андрій Парубій залишається на посаді голови Верховної Ради, і до жовтня ми приймемо ще десятки і десятки необхідних Україні законів. Присутність Андрія Парубія на посаді спікера - це можливість не тільки утримати проукраїнську більшість до парламентських виборів, а й гарантія незмінності курсу держави, національного та зовнішньополітичного ", - додав Бурбак.

Нагадаємо:

  • Раніше шоумен і кандидат у президенти Володимир Зеленський заявляв, що в разі перемоги на виборах планує подати закон про імпічмент, а про розпуск Верховної Ради буде думати.
  • 21 квітня відбувся другий тур виборів президента України.
  • 22 квітня спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що наразі немає підстав для розпуску парламенту, а після 27 травня їх і не зможе виникнути.
  • 23 квітня народний депутат від партії "Відродження" Валерій Писаренко почав збирати підписи за відставку голову парламенту Андрія Парубія.

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна РадаБППНародний фронтвибориПарубій
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