БПП і "Народний фронт": Проводити дострокові вибори в Раду незаконно
Парламентські фракції "Народний фронт" і "Блок Петра Порошенко" стверджують, що проведення дострокових виборів Верховної Ради є незаконним.
Відповідна заява була озвучена з трибуни Ради у середу, повідомляє "Інтерфакс Україна".
"Верховна Рада піде на чергові вибори в жовтні, як це передбачено в Конституції... Будь-які спроби розпустити парламент в цій час - шкідливі і незаконні. Парламент приймає важливі закони, уряд працює у поті чола", - сказав глава фракції "Народний фронт" Максим Бурбак від імені своєї фракції і фракції БПП.
Також обидві фракції висловилися на підтримку голови Верховної Ради України Андрія Парубія щодо якого ініційований збір підписів в парламенті за його відкликання з посади спікера.
"Андрій Парубій залишається на посаді голови Верховної Ради, і до жовтня ми приймемо ще десятки і десятки необхідних Україні законів. Присутність Андрія Парубія на посаді спікера - це можливість не тільки утримати проукраїнську більшість до парламентських виборів, а й гарантія незмінності курсу держави, національного та зовнішньополітичного ", - додав Бурбак.
Нагадаємо:
- Раніше шоумен і кандидат у президенти Володимир Зеленський заявляв, що в разі перемоги на виборах планує подати закон про імпічмент, а про розпуск Верховної Ради буде думати.
- 21 квітня відбувся другий тур виборів президента України.
- 22 квітня спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що наразі немає підстав для розпуску парламенту, а після 27 травня їх і не зможе виникнути.
- 23 квітня народний депутат від партії "Відродження" Валерій Писаренко почав збирати підписи за відставку голову парламенту Андрія Парубія.