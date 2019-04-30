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В ЦИК заверили, что будут готовы провести досрочные выборы в Раду

Вторник, 30 апреля 2019, 14:55

В случае объявления досрочных парламентских выборов, Центральная избирательная комиссия будет готова к их проведению.

Об этом сообщила председатель ЦИК Татьяна Слипачук.

"Я думаю, в случае, если соответствующее решение будет принято на всех законных основаниях, то у нас мало шансов быть не готовыми. Я бы скорее ставила вопрос, насколько все необходимые вещи, которые должны быть осуществлены для того, чтобы они состоялись, будут также оперативно решены, потому что мы имеем вопросы законодательства, регулирующего (проведение выборов - ред.), вопрос о сроках и порядке проведения публичных закупок, которые имеют очень важное влияние, и которые в рамках парламентских выборов будут значительно большей проблемой, чем на уровне президентских", - сказала она.

По мнению Слипачук, это является комплексным вопросом, но ЦИК в пределах своих полномочий будет осуществлять все, чтобы сделать те шаги, которые необходимы для избирательного процесса.

Напомним:

  • Ранее шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский заявлял, что в случае победы на выборах планирует подать закон об импичменте, а о роспуске Верховной Рады будет думать.
  • 22 апреля спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что сейчас нет оснований для роспуска парламента, а после 27 мая их и не сможет возникнуть.
  • 23 апреля народный депутат от партии "Видродження" Валерий Писаренко начал собирать подписи за отставку председателя парламента Андрея Парубия.
  • Парламентские фракции "Народный фронт" и "Блок Петра Порошенко" утверждают, что проведение досрочных выборов Верховной Рады является незаконным и они должны пройти в октябре.

Украинская правда

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Темы: ЦИКвиборыВерховная Рада
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