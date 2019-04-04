Майже три чверті українців хочуть дебатів між кандидатами

73,5% українців вважають, що кандидати в президенти, які увійдуть до другого туру, мають взяти участь у публічних дебатах між собою.

Про це свідчать результати дослідження Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та Київського міжнародного інституту соціології.

Зокрема, 44% опитаних притримуються думки, що дебати мають бути проведені обов’язково, і ще 30% – що бажано.

Лише 18% вважають такі дебати непотрібними.

При цьому 42% респондентів запевнили, що у будь-якому разі дивитимуться теледебати, якщо вони будуть, а 31% відповіли, що подивляться, якщо дискусія буде цікавою і змістовною.

Найбільш важливими 5-ма темами для обговорення визначили такі: "Як досягти миру на Донбасі? Як домогтися звільнення окупованих територій Донбасу та їхньої інтеграції в Україну?" (42%); "Як подолати корупцію в Україні?" (40%); "Як домогтися зростання економіки?" (40%); "Програма розвитку України на роки свого президентства та на більш далеку перспективу" (39%); "Які проблеми країни кандидат в президенти буде вирішувати в першу чергу, якщо буде обраний президентом?" (31.5%).

Дослідження проводилось з 20 по 26 березня 2019 року серед 1600 респондентів в усіх областях України, окрім окупованих територій.

Статистична похибка не перевищує: 3,7% для показників близьких до 50%, 3,2% – для показників близьких до 25%, 2,2% – для показників близьких до 10%, 1,7% – для показників близьких до 5%.

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