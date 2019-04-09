У Зеленського розповіли про співпрацю з юристом Коломойського

У штабі Володимира Зеленського запевняють, що адвокат олігарха Ігоря Коломойського Андрій Богдан, який працює у штабі кандидата у президенти, не впливає на його погляди.

Таку заяву зробив експерт команди Зеленського з питань електронного урядування та народовладдя Олександр Мережко, передає "Громадське".

"Юрист — це як лікар. Він допомагає тим, хто звертається до нього. Тобто той факт, що пан Богдан надавав якісь юридичні послуги комусь із відомих людей це зовсім не означає… Тобто я не бачу жодного логічного чи юридичного зв’язку між тим що він працював як фахівець з кимось, що це якось змінює ситуацію чи має якийсь вплив на погляди пана Зеленського", — заявив Мережко.

На його думку, наразі, не кожен хоче говорити про співпрацю із штабом Зеленського.

"Заявити відкрито зараз, що ти є прихильником чи працюєш в команді Зеленського, в умовах шаленого тиску, в умовах такої брудної кампанії, це, як на мене, досить такий мужній крок, тому може не кожен хоче це зробити", — сказав він.

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