У Зеленського розповіли про співпрацю з юристом Коломойського

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Вівторок, 9 квітня 2019, 22:04

У штабі Володимира Зеленського запевняють, що адвокат олігарха Ігоря Коломойського Андрій Богдан, який працює у штабі кандидата у президенти, не впливає на його погляди.

Таку заяву зробив експерт команди Зеленського з питань електронного урядування та народовладдя Олександр Мережко, передає "Громадське".

"Юрист — це як лікар. Він допомагає тим, хто звертається до нього. Тобто той факт, що пан Богдан надавав якісь юридичні послуги комусь із відомих людей це зовсім не означає… Тобто я не бачу жодного логічного чи юридичного зв’язку між тим що він працював як фахівець з кимось, що це якось змінює ситуацію чи має якийсь вплив на погляди пана Зеленського", — заявив Мережко.

На його думку, наразі, не кожен хоче говорити про співпрацю із штабом Зеленського.

"Заявити відкрито зараз, що ти є прихильником чи працюєш в команді Зеленського, в умовах шаленого тиску, в умовах такої брудної кампанії, це, як на мене, досить такий мужній крок, тому може не кожен хоче це зробити", — сказав він.

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Нагадаємо:

  • Шоу Володимира Зеленського уже кілька років на каналі йде "1+1", який належить олігарху Ігорю Коломойському.
  • Зеленський заявляв, що телеканал "1+1" винен студії "Квартал 95" велику суму грошей і запевняв, що ніяких відносин у нього з Коломойським немає.
  • ЗМІ повідомляли, що шоумен і кандидат у президенти Володимир Зеленський, пересувається по місту в супроводі автівки компанії з умовної бізнес-групи "Приват" олігарха Ігоря Коломойського.
  • У БПП говорили, що автомобіль, на якому кандидат приїжджав на аналізи, належало Коломойському, а нині її власником є людина з бізнесу олігарха.
  • Президент Петро Порошенко назвав шоумена Володимира Зеленського, який виграв перший тур виборів, "маріонеткою Коломойського".
  • Представник штабу Порошенка Олег Медведєв натякав, що Зеленський користується транспортом, адвокатами, охороною Коломойського і 7 років розкручує його канал.
  • У свою чергу Зеленський запитав чинного президента Порошенка, чи є він "маріонеткою Свинарчука" чи "Свинарчук - маріонетка Порошенка".
  • Перший тур президентський виборів пройшов 31 березня, за підсумками якого до другого туру, запланованого на 21 квітня, вийшли Володимир Зеленский і Петро Порошенко.

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Теми: Зеленський Коломойський


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