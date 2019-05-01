У МінТОТ хочуть позбавляти українського паспорта за отримання російського
Мешканців ОРДЛО, які отримають паспорт РФ, потрібно буде позбавляти українського і закордонного паспорту, виданого в Україні.
Про це заявив у коментарі "5 каналу" заступник міністра із тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак.
"Конституція України говорить, що українець має мати тільки одне громадянство – громадянство України, тому ті люди, які будуть отримувати або отримують вже громадянство Російської Федерації, можуть втратити громадянство України, і я думаю, що так треба буде робити – анулювати паспорти України, паспорти закордонні, внутрішні і так далі", – заявив він.
На думку Гримчака, видача паспортів РФ мешканцям ОРДЛО має на меті дестабілізувати ситуацію та легалізувати бойовиків.
За його словами, в майбутньому Росія матиме підстави заявити, що захищає на Сході України своїх громадян.
Також, додає він, наявність паспорта РФ допоможе уникнути кримінального переслідування України працівникам окупаційної адміністрації так званих "ДНР" та "ЛНР".
Нагадаємо:
- 24 квітня президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей.
- У Пенсійному фонді РФ заявили, що жителі ОРДЛО, які набудуть громадянство РФ за спрощеною процедурою, зможуть отримувати російські пенсії лише, якщо переїдуть до Росії. Водночас тим мешканцям ОРДЛО, які отримають російські паспорти, але залишаться на територіях окупованого Донбасу, "пенсії повинна платити Україна".
- Міністерство закордонних справ України назвало "юридично нікчемним" указ президента РФ Володимира Путіна про спрощену видачу російських паспортів українцям в ОРДЛО та заявило, що це рішення має на меті дестабілізацію внутрішньополітичної ситуації в Україні у післявиборчий період.
- Рада Безпеки ООН зібралась на екстрене засідання, щоб обговорити указ президента РФ про спрощений порядок отримання російського громадянства жителям ОРДЛО.
- Його учасники наголосили, що "паспортний указ Путіна" підриває суверенітет України.
- У Великій Британії заявили, що такі дії Росії – це спроба дестабілізувати Україну. Дії РФ засудили також Німеччина і Франція.
- Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що українські дипломати працюють над посиленням міжнародного тиску на Росію через рішення про видачу паспортів РФ жителям окупованої частини Донбасу.
- Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука заявив, що Росія роздаватиме громадянство жителям окупованих територій Донецької та Луганської областей у три етапи, і що окупанти вже склали списки на отримання паспортів РФ.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"