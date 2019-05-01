У МінТОТ хочуть позбавляти українського паспорта за отримання російського

Мешканців ОРДЛО, які отримають паспорт РФ, потрібно буде позбавляти українського і закордонного паспорту, виданого в Україні.

Про це заявив у коментарі "5 каналу" заступник міністра із тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак.

"Конституція України говорить, що українець має мати тільки одне громадянство – громадянство України, тому ті люди, які будуть отримувати або отримують вже громадянство Російської Федерації, можуть втратити громадянство України, і я думаю, що так треба буде робити – анулювати паспорти України, паспорти закордонні, внутрішні і так далі", – заявив він.

На думку Гримчака, видача паспортів РФ мешканцям ОРДЛО має на меті дестабілізувати ситуацію та легалізувати бойовиків.

За його словами, в майбутньому Росія матиме підстави заявити, що захищає на Сході України своїх громадян.

Також, додає він, наявність паспорта РФ допоможе уникнути кримінального переслідування України працівникам окупаційної адміністрації так званих "ДНР" та "ЛНР".

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