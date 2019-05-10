Садовий: "Самопоміч" підтримує запропоновану Зеленським дату інавгурації

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П'ятниця, 10 травня 2019, 00:43

Лідер "Самопомочі", мер Львова Андрій Садовий заявив, що депутати з фракції підтримують призначення інавгурації обраного президента Володимира Зеленського на 19 травня - дату, яку він сам запропонував.

Про це він сказав в  ефірі програми "Мокрик По Живому" на Громадському.

Садовий зазначив, що депутати "Самопомочі" обговорили питання інавгурації і всі підтримали її призначення на 19 травня.

"Якщо Зеленський хоче приступити до своєї роботи 17, 19 травня - welcome, іди і роби. Чим скоріше, тим краще. Тому що він має сьогодні великий рівень довіри, якщо він цей рівень довіри почне спалювати для проведення реформ - молодець, тоді буде успіх", - заявив лідер "Самопомочі".

За його словами, Зеленський завдяки великій підтримці населення може "примусити" депутатів проголосувати за зняття недоторканності та зміну виборчого кодексу, щоб наступні парламентські вибори проходили за пропорційною системою з відкритими списками.

"Якщо Рада не підтримає цього, її треба розігнати", - вважає Садовий.

"Якщо існуючий парламент з понеділка (13 травня) не приступить до розгляду закону, який позбавить депутатів недоторканності. Якщо парламент не прийме закон про нові вибори - відкриті списки, пропорційна система - гнати цей парламент треба в шию якомога скоріше", - заявив він.

Нагадаємо:

  • Шоумен та актор Володимир Зеленський переміг у другому турі виборів президента України, що відбувся 21 квітня. Він набрав 73,22% голосів виборців, а чинний президент Петро Порошенко – 24,45%.
  • Парламентське видання "Голос України" опублікувало результати виборів 3 травня. Інавгурація президента має відбутися впродовж 30 днів після цього.
  • Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що дату інавгурації новообраного президента парламент призначить наступного пленарного тижня, з 14 травня.
  • А Володимир Зеленський хотів би, щоб інавгурація відбулася вже 19 травня.

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Теми: Садовий Самопоміч Зеленський інавгурація


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