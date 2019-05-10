Садовый: "Самопомич" поддерживает предложенную Зеленским дату инаугурации

1274 просмотра
Пятница, 10 мая 2019, 00:43

Лидер "Самопомочи", мэр Львова Андрей Садовый заявил, что депутаты из фракции поддерживают назначение инаугурации избранного президента Владимира Зеленского на 19 мая - дату, которую он сам предложил.

Об этом он сказал в эфире Громадського.

Садовый отметил, что депутаты "Самопомочи" обсудили вопросы инаугурации и все поддержали ее назначение на 19 мая.

"Если Зеленский хочет приступить к своей работе 17, 19 мая - welcome, иди и делай. Чем скорее, тем лучше. Потому что он сегодня имеет высокий уровень доверия, если он этот уровень доверия начнет сжигать для проведения реформ - молодец, тогда будет успех", - заявил лидер "Самопомочи".

По его словам, Зеленский благодаря большой поддержке населения может "заставить" депутатов проголосовать за снятие неприкосновенности и изменение избирательного кодекса, чтобы следующие парламентские выборы проходили по пропорциональной системе с открытыми списками.

"Если Рада не поддержит этого, ее надо разогнать", - считает Садовый.

"Если существующий парламент с понедельника (13 мая) не приступит к рассмотрению закона, который лишит депутатов неприкосновенности. Если парламент не примет закон о новых выборах - открытые списки, пропорциональная система - гнать этот парламент надо в шею как можно скорее", - заявил он.

Напомним:

  • Шоумен и актер Владимир Зеленский победил во втором туре выборов президента Украины, который состоялся 21 апреля. Он набрал 73,22% голосов избирателей, а действующий президент Петр Порошенко – 24,45%.
  • Парламентское издание "Голос Украины" опубликовало результаты выборов 3 мая. Инаугурация президента должна состояться в течение 30 дней после этого.
  • Первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что дату инаугурации новоизбранного президента парламент назначит на следующей пленарной неделе, с 14 мая.
  • А Владимир Зеленский хотел бы, чтобы инаугурация состоялась уже 19 мая.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Садовый Самопомич Зеленский инаугурация


powered by lun.ua
Материалы по теме
"Самопомич" пойдет на выборы сама, объединяться ни с кем не будет - Садовый 9 мая 2019, 22:04
"Самопомич" покидают еще 5 нардепов 8 мая 2019, 20:46
Садовый объяснил, почему Львовщина поддержала Порошенко 22 апреля 2019, 16:46
Все новости
Главные новости
"Самопомич" пойдет на выборы сама, объединяться ни с кем не будет - Садовый
Укртранснафта определила дату переговоров с РФ о нефти из "Дружбы"
Двух задержанных осенью украинских рыбаков отпустили домой - РФ
Под Севастополем разбили памятник погибшим на войне крымским татарам
Все новости
исследование

Пиво после вина или вино после пива?

мнение

5 признаков того, что мы неправильно моемся в душе

психология

Как это – жить с тревожностью и депрессией?

Поиск по сайту
Архив
Весь архів