Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Садовый: "Самопомич" поддерживает предложенную Зеленским дату инаугурации

Пятница, 10 мая 2019, 00:43

Лидер "Самопомочи", мэр Львова Андрей Садовый заявил, что депутаты из фракции поддерживают назначение инаугурации избранного президента Владимира Зеленского на 19 мая - дату, которую он сам предложил.

Об этом он сказал в эфире Громадського.

Садовый отметил, что депутаты "Самопомочи" обсудили вопросы инаугурации и все поддержали ее назначение на 19 мая.

"Если Зеленский хочет приступить к своей работе 17, 19 мая - welcome, иди и делай. Чем скорее, тем лучше. Потому что он сегодня имеет высокий уровень доверия, если он этот уровень доверия начнет сжигать для проведения реформ - молодец, тогда будет успех", - заявил лидер "Самопомочи".

По его словам, Зеленский благодаря большой поддержке населения может "заставить" депутатов проголосовать за снятие неприкосновенности и изменение избирательного кодекса, чтобы следующие парламентские выборы проходили по пропорциональной системе с открытыми списками.

"Если Рада не поддержит этого, ее надо разогнать", - считает Садовый.

"Если существующий парламент с понедельника (13 мая) не приступит к рассмотрению закона, который лишит депутатов неприкосновенности. Если парламент не примет закон о новых выборах - открытые списки, пропорциональная система - гнать этот парламент надо в шею как можно скорее", - заявил он.

Напомним:

  • Шоумен и актер Владимир Зеленский победил во втором туре выборов президента Украины, который состоялся 21 апреля. Он набрал 73,22% голосов избирателей, а действующий президент Петр Порошенко – 24,45%.
  • Парламентское издание "Голос Украины" опубликовало результаты выборов 3 мая. Инаугурация президента должна состояться в течение 30 дней после этого.
  • Первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что дату инаугурации новоизбранного президента парламент назначит на следующей пленарной неделе, с 14 мая.
  • А Владимир Зеленский хотел бы, чтобы инаугурация состоялась уже 19 мая.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СадовыйСамопомичЗеленскийинаугурация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Садовый
Полиция открыла дело из-за закрытых укрытий во Львове. Садовый проблему отрицает
УПЦ МП больше не существует во Львове – мэр
Садовый объяснил, почему одним совсем не выключают свет, а другим – трижды в сутки
Последние новости
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:57
ОбновленоРоссияне запустили "Шахеды" по нескольким направлениям
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
Все новости...
Реклама: