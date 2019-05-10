Садовый: "Самопомич" поддерживает предложенную Зеленским дату инаугурации

Лидер "Самопомочи", мэр Львова Андрей Садовый заявил, что депутаты из фракции поддерживают назначение инаугурации избранного президента Владимира Зеленского на 19 мая - дату, которую он сам предложил.

Об этом он сказал в эфире Громадського.

Садовый отметил, что депутаты "Самопомочи" обсудили вопросы инаугурации и все поддержали ее назначение на 19 мая.

"Если Зеленский хочет приступить к своей работе 17, 19 мая - welcome, иди и делай. Чем скорее, тем лучше. Потому что он сегодня имеет высокий уровень доверия, если он этот уровень доверия начнет сжигать для проведения реформ - молодец, тогда будет успех", - заявил лидер "Самопомочи".

По его словам, Зеленский благодаря большой поддержке населения может "заставить" депутатов проголосовать за снятие неприкосновенности и изменение избирательного кодекса, чтобы следующие парламентские выборы проходили по пропорциональной системе с открытыми списками.

"Если Рада не поддержит этого, ее надо разогнать", - считает Садовый.

"Если существующий парламент с понедельника (13 мая) не приступит к рассмотрению закона, который лишит депутатов неприкосновенности. Если парламент не примет закон о новых выборах - открытые списки, пропорциональная система - гнать этот парламент надо в шею как можно скорее", - заявил он.

Напомним: