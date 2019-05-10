ГПУ: Допиту Ситника по суті не відбулося

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник на допиті в Генпрокуратурі взяв паузу для збору необхідних йому для цього документів.

Про це повідомив "Українській правді" речник відомства Андрій Лисенко.

"На початку допиту (Ситник - УП) заявив про те, що бажає давати покази власноручно (ч. 7 ст. 224 КПК), і для цього йому необхідний час для викладення показів власноручно та надання підтверджуючих покази документів", - каже він.

За словами Лисенка, відповідна заява відображена в протоколі, і на цьому слідча дія завершена.

Крім того, каже речник, директор НАБУ зазначив про те що на даний час при поставленні будь-яких запитань буде користуватись таким правом.

У ГПУ розповіли, що Ситник вийшов з їхньої будівля через боковий вихід, оминувши пресу.

Також у відомстві показали повістку датовану 7-м травня, яку відправляли Ситнику. Раніше директор НАБУ казав, що не отримував офіційного запрошення на допит.

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