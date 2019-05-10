ГПУ: Допиту Ситника по суті не відбулося
Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник на допиті в Генпрокуратурі взяв паузу для збору необхідних йому для цього документів.
Про це повідомив "Українській правді" речник відомства Андрій Лисенко.
"На початку допиту (Ситник - УП) заявив про те, що бажає давати покази власноручно (ч. 7 ст. 224 КПК), і для цього йому необхідний час для викладення показів власноручно та надання підтверджуючих покази документів", - каже він.
За словами Лисенка, відповідна заява відображена в протоколі, і на цьому слідча дія завершена.
Крім того, каже речник, директор НАБУ зазначив про те що на даний час при поставленні будь-яких запитань буде користуватись таким правом.
У ГПУ розповіли, що Ситник вийшов з їхньої будівля через боковий вихід, оминувши пресу.
Також у відомстві показали повістку датовану 7-м травня, яку відправляли Ситнику. Раніше директор НАБУ казав, що не отримував офіційного запрошення на допит.
Нагадаємо:
- Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник у п'ятницю прибув на допит у Генеральну прокуратуру як свідок у справі про нібито втручання у вибори президента в США. Перед допитом Ситник повідомив журналістам, що офіційно ані він, ані НАБУ повістки не отримували.
- Раніше Генеральна прокуратура викликала директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника 10 травня на допит як свідка у кримінальному провадженні за фактом можливого перевищення ним повноважень.
- Наприкінці березня Державне бюро розслідувань розпочало слідчі дії в рамках кримінального провадження про можливе втручання директора НАБУ у вибори президента США.
- 15 березня в ефірі програми "Право на владу" генпрокурор Юрій Луценко повідомив про заяву від позафракційного народного депутата Бориса Розенблата, який стверджував про нібито передання директором НАБУ Артемом Ситником до США т. зв. чорної бухгалтерії Партії регіонів для підтримки Гілларі Клінтон на президентських виборах.
- 22 березня в НАБУ заявили, що його детективи не збирали і нікому не передавали жодних доказів протиправної діяльності американського політтехнолога Пола Манафорта НАБУ, і спростовують заяву Луценка про їхній можливий вплив на вибори президента США, назвавши його абсурдною спробою дискредитувати бюро.
- Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявляв, що у 2016 році мав розмову з Ситником на конференції в Панамі: "Він мені також говорив, що хоче допомогти Гілларі. На моє запитання "Де ти, а де Гілларі?" відповіді не було".
- Витік записів так званої чорної бухгалтерії у ЗМІ США, також відомої як "амбарна книга Партії регіонів, стала причиною відсторонення Пола Манафорта від кампанії Дональда Трампа і призвела до одного з ключових обвинувачень у розслідуванні змови з РФ, що переслідує Трампа протягом останніх двох із половиною років.
- За даними The New York Times, у "чорній бухгалтерії" прізвище Манафорта згадується 22 рази. Загалом йшлося про виплати на суму в $12,7 млн, здійснені протягом 2007-2012 років.