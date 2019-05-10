ГПУ: Допрос Сытника по сути не состоялся

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник на допросе в Генпрокуратуре взял паузу для сбора необходимых ему для этого документов.

Об этом сообщил "Украинской правде" пресс-секретарь ведомства Андрей Лысенко.

"В начале допроса (Сытник - УП) заявил о том, что желает давать показания собственноручно (ч. 7 ст. 224 УПК), и для этого ему необходимо время для изложения показаний собственноручно и предоставления подтверждающих показания документов", - говорит он.

По словам Лысенко, соответствующее заявление отражено в протоколе, и на этом следственное действие завершено.

Кроме того, говорит пресс-секретарь, директор НАБУ указал на то, что в настоящее время при постановке любых вопросов будет пользоваться таким правом.

В ГПУ рассказали, что Сытник вышел из их здания через боковой выход, минуя прессу.

Также в ведомстве показали повестку датированную 7-м мая, которую отправляли Сытнику. Ранее директор НАБУ говорил, что не получал официального приглашения на допрос.

Напомним: