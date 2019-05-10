ГПУ: Допрос Сытника по сути не состоялся
Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник на допросе в Генпрокуратуре взял паузу для сбора необходимых ему для этого документов.
Об этом сообщил "Украинской правде" пресс-секретарь ведомства Андрей Лысенко.
"В начале допроса (Сытник - УП) заявил о том, что желает давать показания собственноручно (ч. 7 ст. 224 УПК), и для этого ему необходимо время для изложения показаний собственноручно и предоставления подтверждающих показания документов", - говорит он.
По словам Лысенко, соответствующее заявление отражено в протоколе, и на этом следственное действие завершено.
Кроме того, говорит пресс-секретарь, директор НАБУ указал на то, что в настоящее время при постановке любых вопросов будет пользоваться таким правом.
В ГПУ рассказали, что Сытник вышел из их здания через боковой выход, минуя прессу.
Также в ведомстве показали повестку датированную 7-м мая, которую отправляли Сытнику. Ранее директор НАБУ говорил, что не получал официального приглашения на допрос.
Напомним:
- Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник в пятницу прибыл на допрос в Генеральную прокуратуру в качестве свидетеля по делу о якобы вмешательстве в выборы президента в США. Перед допросом Сытник сообщил журналистам, что официально ни он, ни НАБУ повестки не получали.
- Ранее Генеральная прокуратура вызвала директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника 10 мая на допрос в качестве свидетеля в уголовном производстве по факту возможного превышения им полномочий.
- В конце марта Государственное бюро расследований начало следственные действия в рамках уголовного производства о возможном вмешательстве директора НАБУ А.Сытника в выборы президента США.
- 15 марта в эфире программы "Право на власть" генпрокурор Юрий Луценко сообщил о поступившем заявлении от внефракционного народного депутата Бориса Розенблата, который утверждал о якобы передаче Сытником в США т.н."черной бухгалтерии" Партии регионов для поддержки Хиллари Клинтон на президентских выборах.
- 22 марта в НАБУ заявили, что его детективы не собирали и никому не передавали никаких доказательств противоправной деятельности американского политтехнолога Пола Манафорта НАБУ, и опровергли заявление Луценко об их возможном влиянии на выборы президента США, назвав его абсурдной попыткой дискредитировать Бюро.
- Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявлял, что в 2016 имел разговор с Сытником на на конференции в Панаме: "Он мне также говорил, что хочет помочь Хиллари. На мой вопрос "Где ты, а где Хиллари" ответа не было".
- Утечка записей так называемой "черной бухгалтерии" в СМИ США, также известной как "амбарная книга" Партии регионов, стала причиной отставки Пола Манафорта из кампании Дональда Трампа и привела к одному из ключевых обвинений в расследовании заговора с РФ, которое преследует Трампа в течение последних двух с половиной лет.
- По данным The New York Times, в "черной бухгалтерии" фамилия Манафорта упоминается 22 раза. В целом речь шла о выплатах на сумму в $12,7 млн, осуществленных в течение 2007-2012 годов.