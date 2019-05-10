Порошенко просить Меркель посилити санкції проти Росії

Президент Петро Порошенко під час телефонної розмови попросив канцлера Німеччини Ангелу Меркель посилити санкції проти Росії через рішення РФ видавати свої паспорти на Донбасі.

Про це глава держави повідомив у Twitter.

"Закликав Берлін підтримати посилення санкцій проти Москви у відповідь на так звані паспортні укази", - написав Порошенко.

Закликав Берлін підтримати посилення санкцій проти Москви у відповідь на так звані паспортні укази.



Щиро дякую Ангелі Меркель за всебічну підтримку України з боку Федерального уряду ФРН, включаючи впровадження реформ та підтримку України на євроінтеграційному шляху. — Петро Порошенко (@poroshenko) 10 травня 2019 р.

Також під час телефонної розмови обговорили питання звільнення 24 українських моряків та розгляд цієї справи Міжнародним морським трибуналом у Гамбурзі.

"Увага була приділена подальшому посиленню тиску на Москву для прискорення звільнення українських заручників з РФ", - відзначив Порошенко.

Під час телефонної розмови з Ангелою Меркель обговорили питання звільнення 24 українських моряків та розгляд цієї справи у Гамбурзі Міжнародним морським трибуналом. Увага була приділена подальшому посиленню тиску на Москву для прискорення звільнення українських заручників з РФ. pic.twitter.com/pZJ5LxZCDk — Петро Порошенко (@poroshenko) 10 травня 2019 р.

Він також додав, що подякував Меркель "за всебічну підтримку України, включаючи впровадження реформ та підтримку України на євроінтеграційному шляху".

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