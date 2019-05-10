Порошенко просить Меркель посилити санкції проти Росії
Президент Петро Порошенко під час телефонної розмови попросив канцлера Німеччини Ангелу Меркель посилити санкції проти Росії через рішення РФ видавати свої паспорти на Донбасі.
Про це глава держави повідомив у Twitter.
"Закликав Берлін підтримати посилення санкцій проти Москви у відповідь на так звані паспортні укази", - написав Порошенко.
Закликав Берлін підтримати посилення санкцій проти Москви у відповідь на так звані паспортні укази.— Петро Порошенко (@poroshenko) 10 травня 2019 р.
Щиро дякую Ангелі Меркель за всебічну підтримку України з боку Федерального уряду ФРН, включаючи впровадження реформ та підтримку України на євроінтеграційному шляху.
Також під час телефонної розмови обговорили питання звільнення 24 українських моряків та розгляд цієї справи Міжнародним морським трибуналом у Гамбурзі.
"Увага була приділена подальшому посиленню тиску на Москву для прискорення звільнення українських заручників з РФ", - відзначив Порошенко.
Під час телефонної розмови з Ангелою Меркель обговорили питання звільнення 24 українських моряків та розгляд цієї справи у Гамбурзі Міжнародним морським трибуналом. Увага була приділена подальшому посиленню тиску на Москву для прискорення звільнення українських заручників з РФ. pic.twitter.com/pZJ5LxZCDk— Петро Порошенко (@poroshenko) 10 травня 2019 р.
Він також додав, що подякував Меркель "за всебічну підтримку України, включаючи впровадження реформ та підтримку України на євроінтеграційному шляху".
Нагадаємо:
- 24 квітня президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей.
- У Пенсійному фонді РФ заявили, що жителі ОРДЛО, які набудуть громадянство РФ за спрощеною процедурою, зможуть отримувати російські пенсії лише, якщо переїдуть до Росії. Водночас тим мешканцям ОРДЛО, які отримають російські паспорти, але залишаться на територіях окупованого Донбасу, "пенсії повинна платити Україна".
- Міністерство закордонних справ України назвало "юридично нікчемним" указ президента РФ Володимира Путіна про спрощену видачу російських паспортів українцям в ОРДЛО та заявило, що це рішення має на меті дестабілізацію внутрішньополітичної ситуації в Україні після виборів.
- Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука заявив, що Росія роздаватиме громадянство жителям окупованих територій Донецької та Луганської областей у три етапи, і що окупанти вже склали списки на отримання паспортів РФ.
- Заступник міністра із тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак заявив, що в України не буде проблем, аби отримати списки громадян, які отримають російські паспорти.
- Міністр у справах ветеранів Ірина Фріз заявила, що громадян України, які проживають на окупованій території Донбасу і отримають паспорти Російської Федерації, хочуть позбавити українських пенсій та соцвиплат.