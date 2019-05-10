Порошенко просит Меркель ужесточить санкции против России
Президент Петр Порошенко во время телефонного разговора попросил канцлера Германии Ангелу Меркель ужесточить санкции против России из-за решения РФ выдавать свои паспорта на Донбассе.
Об этом глава государства сообщил в Twitter.
"Призвал Берлин поддержать ужесточение санкций против Москвы в ответ на так называемые паспортные указы", - написал Порошенко.
Закликав Берлін підтримати посилення санкцій проти Москви у відповідь на так звані паспортні укази.— Петро Порошенко (@poroshenko) 10 травня 2019 р.
Щиро дякую Ангелі Меркель за всебічну підтримку України з боку Федерального уряду ФРН, включаючи впровадження реформ та підтримку України на євроінтеграційному шляху.
Также во время телефонного разговора обсудили вопрос освобождения 24 украинских моряков и рассмотрение этого дела Международным морским трибуналом в Гамбурге.
"Внимание было уделено дальнейшему усилению давления на Москву для ускорения освобождения украинских заложников с РФ", - отметил Порошенко.
Під час телефонної розмови з Ангелою Меркель обговорили питання звільнення 24 українських моряків та розгляд цієї справи у Гамбурзі Міжнародним морським трибуналом. Увага була приділена подальшому посиленню тиску на Москву для прискорення звільнення українських заручників з РФ. pic.twitter.com/pZJ5LxZCDk— Петро Порошенко (@poroshenko) 10 травня 2019 р.
Он также добавил, что поблагодарил Меркель "за всестороннюю поддержку Украины, включая внедрение реформ и поддержку Украины на евроинтеграционном пути".
Напомним:
- 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.
- В Пенсионном фонде РФ заявили, что жители ОРДЛО, которые вступят в гражданство РФ по упрощенной процедуре, смогут получать российские пенсии только, если переедут в Россию. В то же время тем жителям ОРДЛО, которые получат российские паспорта, но останутся на территориях оккупированного Донбасса, "пенсии должна платить Украина".
- Министерство иностранных дел Украины назвало "юридически ничтожным" указ президента РФ Владимира Путина об упрощенной выдаче российских паспортов украинцам в ОРДЛО и заявило, что это решение имеет целью дестабилизацию внутриполитической ситуации в Украине в после выборов.
- Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что Россия будет раздавать гражданство жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в три этапа, и что оккупанты уже составили списки на получение паспортов РФ.
- Заместитель министра по временно оккупированным территориям Юрий Грымчак заявил, что в Украины не будет проблем, чтобы получить списки граждан, которые получат российские паспорта.
- Министр по делам ветеранов Ирина Фриз заявила, что граждан Украины, которые живут на оккупированной территории Донбасса и получат паспорта Российской Федерации, хотят лишить украинских пенсий и соцвыплат.