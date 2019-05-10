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Порошенко просит Меркель ужесточить санкции против России

Пятница, 10 мая 2019, 12:48

Президент Петр Порошенко во время телефонного разговора попросил канцлера Германии Ангелу Меркель ужесточить санкции против России из-за решения РФ выдавать свои паспорта на Донбассе.

Об этом глава государства сообщил в Twitter.

"Призвал Берлин поддержать ужесточение санкций против Москвы в ответ на так называемые паспортные указы", ​​- написал Порошенко.

Также во время телефонного разговора обсудили вопрос освобождения 24 украинских моряков и рассмотрение этого дела Международным морским трибуналом в Гамбурге.

"Внимание было уделено дальнейшему усилению давления на Москву для ускорения освобождения украинских заложников с РФ", - отметил Порошенко.

Он также добавил, что поблагодарил Меркель "за всестороннюю поддержку Украины, включая внедрение реформ и поддержку Украины на евроинтеграционном пути".

Напомним:

  • 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.
  • В Пенсионном фонде РФ заявили, что жители ОРДЛО, которые вступят в гражданство РФ по упрощенной процедуре, смогут получать российские пенсии только, если переедут в Россию. В то же время тем жителям ОРДЛО, которые получат российские паспорта, но останутся на территориях оккупированного Донбасса, "пенсии должна платить Украина".
  • Министерство иностранных дел Украины назвало "юридически ничтожным" указ президента РФ Владимира Путина об упрощенной выдаче российских паспортов украинцам в ОРДЛО и заявило, что это решение имеет целью дестабилизацию внутриполитической ситуации в Украине в после выборов.
  • Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что Россия будет раздавать гражданство жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в три этапа, и что оккупанты уже составили списки на получение паспортов РФ.
  • Заместитель министра по временно оккупированным территориям Юрий Грымчак заявил, что в Украины не будет проблем, чтобы получить списки граждан, которые получат российские паспорта.
  • Министр по делам ветеранов Ирина Фриз заявила, что граждан Украины, которые живут на оккупированной территории Донбасса и получат паспорта Российской Федерации, хотят лишить украинских пенсий и соцвыплат.

Украинская правда
Темы: ПорошенкоМеркельРосcия
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