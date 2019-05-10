Порошенко просит Меркель ужесточить санкции против России

Президент Петр Порошенко во время телефонного разговора попросил канцлера Германии Ангелу Меркель ужесточить санкции против России из-за решения РФ выдавать свои паспорта на Донбассе.

Об этом глава государства сообщил в Twitter.

"Призвал Берлин поддержать ужесточение санкций против Москвы в ответ на так называемые паспортные указы", ​​- написал Порошенко.

Закликав Берлін підтримати посилення санкцій проти Москви у відповідь на так звані паспортні укази.



Щиро дякую Ангелі Меркель за всебічну підтримку України з боку Федерального уряду ФРН, включаючи впровадження реформ та підтримку України на євроінтеграційному шляху. — Петро Порошенко (@poroshenko) 10 травня 2019 р.

Также во время телефонного разговора обсудили вопрос освобождения 24 украинских моряков и рассмотрение этого дела Международным морским трибуналом в Гамбурге.

"Внимание было уделено дальнейшему усилению давления на Москву для ускорения освобождения украинских заложников с РФ", - отметил Порошенко.

Під час телефонної розмови з Ангелою Меркель обговорили питання звільнення 24 українських моряків та розгляд цієї справи у Гамбурзі Міжнародним морським трибуналом. Увага була приділена подальшому посиленню тиску на Москву для прискорення звільнення українських заручників з РФ. pic.twitter.com/pZJ5LxZCDk — Петро Порошенко (@poroshenko) 10 травня 2019 р.

Он также добавил, что поблагодарил Меркель "за всестороннюю поддержку Украины, включая внедрение реформ и поддержку Украины на евроинтеграционном пути".

Напомним: