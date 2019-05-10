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Нацтелерадіо не змогла провести засідання після звільнення голови

П'ятниця, 10 травня 2019, 15:18

Перший заступник голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим'юк відмовилася відкривати засідання в п'ятницю, заявивши, що процедура звільнення голови Нацради Юрія Артеменка викликає запитання. 

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Прийнявши рішення про дострокове залишення своєї посади через втому, голова не поінформував мене про це, не передав мені жодних справ, ніхто з членів, знаючи, що я була у вихідні у відрядженні... не обговорив зі мною саме ці речі. Я хочу, щоб ми наразі з'ясували всі ці питання і потім почали голосувати", - заявила Герасим'юк.

Вона додала, що звільнення Артеменка створює колізію відповідних статей і норм Конституції та закону про Нацраду.

"Я вважаю, що ми маємо провести засідання, на якому розглянемо цю заяву (Артеменка про звільнення – ред.), яку я, до речі, так і не бачила, і, здається, мало хто з присутніх тут її бачили", - сказала Герасим'юк. 

Водночас інші члени Нацради, зокрема Уляна Фещук, Володимир Горковенко та Сергій Костинський – не підтримали Герасим'юк.

Однак засідання Нацради все ж не відбулося.

Нагадаємо:

  • 4 травня голова Нацради з питань телебачення і радіомовлення Юрій Артеменко повідомив, що подав заяву про відставку з цієї посади.
  • Того ж дня президент Петро Порошенко звільнив Артеменка з займаної посади.
  • Натомість Порошенко призначив завідувача відділом Головного департаменту інформаційної політики АП Володимира Горковенка членом Нацтелерадіо.  
  • Стаття 106 Конституції передбачає, що президент "призначає на посади та звільняє з посад половину складу Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення".

Теми: телебачення
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