Нацтелерадіо не змогла провести засідання після звільнення голови
Перший заступник голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим'юк відмовилася відкривати засідання в п'ятницю, заявивши, що процедура звільнення голови Нацради Юрія Артеменка викликає запитання.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Прийнявши рішення про дострокове залишення своєї посади через втому, голова не поінформував мене про це, не передав мені жодних справ, ніхто з членів, знаючи, що я була у вихідні у відрядженні... не обговорив зі мною саме ці речі. Я хочу, щоб ми наразі з'ясували всі ці питання і потім почали голосувати", - заявила Герасим'юк.
Вона додала, що звільнення Артеменка створює колізію відповідних статей і норм Конституції та закону про Нацраду.
"Я вважаю, що ми маємо провести засідання, на якому розглянемо цю заяву (Артеменка про звільнення – ред.), яку я, до речі, так і не бачила, і, здається, мало хто з присутніх тут її бачили", - сказала Герасим'юк.
Водночас інші члени Нацради, зокрема Уляна Фещук, Володимир Горковенко та Сергій Костинський – не підтримали Герасим'юк.
Однак засідання Нацради все ж не відбулося.
Нагадаємо:
- 4 травня голова Нацради з питань телебачення і радіомовлення Юрій Артеменко повідомив, що подав заяву про відставку з цієї посади.
- Того ж дня президент Петро Порошенко звільнив Артеменка з займаної посади.
- Натомість Порошенко призначив завідувача відділом Головного департаменту інформаційної політики АП Володимира Горковенка членом Нацтелерадіо.
- Стаття 106 Конституції передбачає, що президент "призначає на посади та звільняє з посад половину складу Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення".
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