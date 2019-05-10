Нацтелерадио не смог провести заседание после увольнения главы

Первый заместитель главы Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк отказалась открывать заседание в пятницу, заявив, что процедура увольнения председателя Нацсовета Юрия Артеменко вызывает вопросы.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Приняв решение о досрочном оставлении свого поста из-за усталости, глава не проинформировал меня об этом, не передал мне никаких дел, никто из членов, зная, что я была в выходные в командировке... не обсудил со мной именно эти вещи. Я хочу, чтобы мы сейчас выяснили все эти вопросы и затем начали голосовать", - заявила Герасимьюк.

Она добавила, что увольнение Артеменко создает коллизию соответствующих статей и норм Конституции и закона о Нацсовете.

"Я считаю, что мы должны провести заседание, на котором рассмотрим это заявление (Артеменко об увольнении – ред.), которое я, кстати, так и не видела, и, кажется, мало кто из присутствующих здесь его видел", - сказала Герасимьюк.

В то же время другие члены Нацсовета, в частности Ульяна Фещук, Владимир Горковенко и Сергей Костинский – не поддержали Герасимьюк.

Однако заседание Нацсовета все же не состоялось.

Напомним: