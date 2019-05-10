Нацтелерадио не смог провести заседание после увольнения главы
Первый заместитель главы Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк отказалась открывать заседание в пятницу, заявив, что процедура увольнения председателя Нацсовета Юрия Артеменко вызывает вопросы.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
"Приняв решение о досрочном оставлении свого поста из-за усталости, глава не проинформировал меня об этом, не передал мне никаких дел, никто из членов, зная, что я была в выходные в командировке... не обсудил со мной именно эти вещи. Я хочу, чтобы мы сейчас выяснили все эти вопросы и затем начали голосовать", - заявила Герасимьюк.
Она добавила, что увольнение Артеменко создает коллизию соответствующих статей и норм Конституции и закона о Нацсовете.
"Я считаю, что мы должны провести заседание, на котором рассмотрим это заявление (Артеменко об увольнении – ред.), которое я, кстати, так и не видела, и, кажется, мало кто из присутствующих здесь его видел", - сказала Герасимьюк.
В то же время другие члены Нацсовета, в частности Ульяна Фещук, Владимир Горковенко и Сергей Костинский – не поддержали Герасимьюк.
Однако заседание Нацсовета все же не состоялось.
Напомним:
- 4 мая председатель Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко сообщил, что подал заявление об отставке с этой должности.
- В тот же день президент Петр Порошенко уволил Артеменко.
- Вместе с тем Порошенко назначил заведующего отделом Главного департамента информационной политики АП Владимира Горковенко членом Нацтелерадио.
- Статья 106 Конституции предусматривает, что президент "назначает на должности и увольняет с должностей половину состава Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания".
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