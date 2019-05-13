ГПУ взялася за "тиск на суддів" у справі "Приватбанку"
Правоохоронці розслідують, чи були заяви президента Петра Порошенка, міністра юстиції Павла Петренка та голови Національного банку Якова Смолія щодо націоналізації "Приватбанку" тиском на суддів.
Як повідомляє Окружний адміністративний суд Києва, за результатами розгляду заяви його суддів Генеральна прокуратура внесла відомості до ЄРДР та розпочала досудове розслідування за фактом можливого втручання в діяльність суддів вищими посадовцями під час засідання РНБО 18 квітня 2019 року.
Провадження відкрито за ч.2 ст. 376 ККУ (втручання в діяльність судових органів)
Судді колегії, яка ухвалила рішення у справі щодо націоналізації "Приватбанку", в заяві до Генпрокуратури й Державного бюро розслідування просили розпочати досудове розслідування щодо глави держави, міністра юстиції та голови НБУ – і притягнути їх до кримінальної відповідальності.
Судді вважають, що керівництво держави, коментуючи їхні рішення про визнання незаконною націоналізацію "Приватбанку", зробило заяви, що є прямою погрозою судовій системі України, посяганням на її незалежність та неупередженість.
Нагадаємо:
- 18 квітня Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету міністрів щодо націоналізації "Приватбанку": визнав протиправним і скасував рішення про виведення неплатоспроможного "Приватбанку" з ринку за участю держави у грудні 2016 року..
- Того ж дня президент Петро Порошенко на засіданні Ради національної безпеки роздав очільникам міністерств і правоохоронних органів доручення, пов’язані з визнанням незаконною приватизації "Приватбанку".
- Зокрема, Службі безпеки України та Генеральній прокуратурі глава держави доручив оцінити, чи є підстави для порушення кримінальної справи на суддів "за неправосудне рішення". Він попросив захистити інтереси народу й не допустити "реваншу" олігархів.
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