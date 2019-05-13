ГПУ взялася за "тиск на суддів" у справі "Приватбанку"

Правоохоронці розслідують, чи були заяви президента Петра Порошенка, міністра юстиції Павла Петренка та голови Національного банку Якова Смолія щодо націоналізації "Приватбанку" тиском на суддів.

Як повідомляє Окружний адміністративний суд Києва, за результатами розгляду заяви його суддів Генеральна прокуратура внесла відомості до ЄРДР та розпочала досудове розслідування за фактом можливого втручання в діяльність суддів вищими посадовцями під час засідання РНБО 18 квітня 2019 року.

Провадження відкрито за ч.2 ст. 376 ККУ (втручання в діяльність судових органів)

Судді колегії, яка ухвалила рішення у справі щодо націоналізації "Приватбанку", в заяві до Генпрокуратури й Державного бюро розслідування просили розпочати досудове розслідування щодо глави держави, міністра юстиції та голови НБУ – і притягнути їх до кримінальної відповідальності.

Судді вважають, що керівництво держави, коментуючи їхні рішення про визнання незаконною націоналізацію "Приватбанку", зробило заяви, що є прямою погрозою судовій системі України, посяганням на її незалежність та неупередженість.

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